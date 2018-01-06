Фотофакт: В Витебской области «слепили» оригинального снеговика

Фотофакт: В Витебской области «слепили» оригинального снеговика6
- 6.01.2018, 20:20
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Из-за отсутствия снега белорусам приходится искать необычные решения.
Вот такие снежные бабы радуют малышей на центральной площади Глубокого (Витебская область):
В старые времена у белорусов была примета: «калі каталіцкае Раство ў водзе, то праваслаўнае — у лёдзе», пишет nn.by.
То есть, если на католическое Рождество оттепель, то на православное будет мороз, и наоборот. Но в этом году снега не было ни на то, ни это. Возможно, наши внуки и не будут знать, как те снежные бабы качать.