Фотофакт: В Витебской области «слепили» оригинального снеговика 6 6.01.2018, 20:20

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Фото: nn.by

Из-за отсутствия снега белорусам приходится искать необычные решения.

Вот такие снежные бабы радуют малышей на центральной площади Глубокого (Витебская область):

В старые времена у белорусов была примета: «калі каталіцкае Раство ў водзе, то праваслаўнае — у лёдзе», пишет nn.by.

То есть, если на католическое Рождество оттепель, то на православное будет мороз, и наоборот. Но в этом году снега не было ни на то, ни это. Возможно, наши внуки и не будут знать, как те снежные бабы качать.