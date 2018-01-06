Гайдар: В России я не была и не собираюсь ездить 3 6.01.2018, 20:35

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Мария Гайдар

Фото: РИА «Новости»

Советник президента Украины заявила, что общается с родными в РФ, однако не имеет желания ездить на территорию России.

Советник президента Украины Петра Порошенко Мария Гайдар считает, что в России все "очень сложно", и после переезда в Украину она перестала посещать территорию РФ. Об этом Гайдар рассказала в интервью "Радіо Свобода".

"Я не была и не собираюсь ездить. Думаю, что меня там арестуют сразу, если я поеду. Но даже если бы такого не было, я бы не хотела туда ехать. С родными, конечно же, общаюсь. Кто-то ко мне приезжал, кто-то не хочет приезжать, кто-то на меня обиделся. Там тоже сложно очень", – рассказала она.

Гайдар добавила, что как депутат Одесского областного совета стала украинским политиком.

"Я избралась на выборах, это тоже для меня очень важно, потому что я не просто приехала и мне дали гражданство, но действительно люди меня поддержали, 30% в моем округе за меня проголосовало. Я работаю в Одессе как политик. Но сказать, что у меня есть какие-то большие планы, например, идти куда-то в депутаты, – нет, у меня такого нет", – подытожила она.

Мария Гайдар – дочь российского политика и экономиста Егора Гайдара. Несколько лет работала советником губернатора по социальным вопросам в администрации Кировской области РФ. В середине июля 2015 года приехала в Одессу, где была представлена как заместитель главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Вскоре после этого она получила украинское гражданство и заявила о намерении отказаться от российского. В то же время российские СМИ сообщали, что процедуру отказа от гражданства Гайдар так и не начала.

В октябре 2015 года Гайдар стала депутатом Одесского облсовета, она баллотировалась от Блока Петра Порошенко "Солидарность".

Официально Гайдар была назначена заместителем главы Одесской ОГА в январе 2016 года. В мае 2016-го она ушла в отставку.

В марте 2017 года Порошенко назначил ее своим советником. Как рассказала Гайдар в интервью, она занимается вопросами сельской медицины.