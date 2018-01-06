Независимая журналистка из Глубокого отстаивает свои права в ООН 1 6.01.2018, 21:02

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Татьяна Смоткина

В борьбе за свои права, белорусы должны чаще обращаться в международные инстанции.

Журналист-фрилансер из Глубокого Татьяна Смоткина, которая сотрудничает в том числе и с «Радыё Рацыя», получила ответ из Комитета ООН по правам человека.

В прошлом году журналистка два раза была оштрафована за «незаконное изготовление продукции СМИ». В Женеве сообщили, что жалоба Татьяны Смоткиной зарегистрирована. Она считает, что привлечение независимых журналистов к ответственности - виновность не местной власти, а всей государственной системы.

- Лично я не считаю, что в этом виноваты местные чиновники. Я считаю, что основная вина местных чиновников в том, что они обслуживают этот диктаторский режим. Вот и все. Политика всего белорусского государства основана на том, чтобы задушить инакомыслие. С независимыми журналистами нужно больше повозиться в этом плане.

Татьяна Смоткина считает, что добиться прогресса в ситуации с правами человека в Беларуси можно будет только тогда, когда не только журналисты начнут обращаться с жалобами в Комитет ООН по правам человека.