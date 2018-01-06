Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира в Москве 1 6.01.2018, 21:16

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Антон Кушнир

Белорусскому фристайлисту не было равных на третьем этапе КМ.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир выиграл третий этап Кубка мира по фристайлу в Москве. Второе место занял россиянин Илья Буров, третьим стал его соотечественник Станислав Никитин, сообщает «Прессбол».

Кубок мира. Москва. Мужчины. Суперфинал

1. Антон КУШНИР (Беларусь) 126.55

2. Илья Буров (Россия) 125,79

3. Станислав Никитин (Россия) 119,91

4. Максим ГУСТИК (Беларусь) 118,4

5. Максим Буров (Россия) 111,76

6. Станислав ГЛАДЧЕНКО (Беларусь) 91,59...

Дмитрий МАЗУРКЕВИЧ (Беларусь) 81,78 (не квалифицировался в первый финал).