Ученые нашли способ похудеть без диет 4 6.01.2018, 21:42

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Медики из Техаса разработали инновационный препарат.

Сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне разработали препарат, ускоряющий процесс сжигания жира без изменения рациона питания. Как сообщает сайт ria.ru, pезультаты исследования опубликованы на портале ScienceDirect.

Накапливание жировых отложений в организме запускает процесс сверхэкспрессии белка NNMT, который замедляет обмен веществ. Инновационный препарат позволяет блокировать данный белок, благодаря чему заметно ускоряется процесс метаболизма. Таким образом, разработка ученых позволяет сбросить вес, не ограничивая себя в потреблении пищи.

Исследователи протестировали медпрепарат на лабораторных мышах, которых заранее посадили на диету с высоким содержанием жира. Набравших массу грызунов разделили на несколько групп, которым стали давать разработанный препарат или плацебо. В результате через 10 дней у мышей, получавших препарат, вес снизился на 7%, а масса белого жира и размер жировых клеток уменьшились на 30%. Кроме того, у животных пришел в норму уровень холестерина. Мыши, которым давали плацебо, продолжили набирать вес.

"Примечательно, что внедрение NNMT-ингибиторов не повлияло на общее количество потребляемой пищи и не вызвало заметных побочных эффектов", — отмечается в исследовании.

"Блокирование действия "тормоза" жировых клеток создает инновационный механизм ускорения клеточного метаболизма и сокращения размеров отложений белого жира, который воздействует на причину ожирения и связанные с ним нарушения обмена веществ", — приводит слова главного автора исследования Харшини Нилакантан издание New Atlas.

По словам ученого, результаты исследований "обнадеживают и способствуют дальнейшему развитию этой технологии как нового и более эффективного подхода к борьбе с нарушениями обмена веществ".