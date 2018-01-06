Ночь накануне Рождества: Как православные верующие встречают сочельник 1 6.01.2018, 21:54

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Фото: onliner.by

Торжественные богослужения в эти минуты идут в церквях по всей стране.

Сегодня православные верующие готовятся к одному из самых светлых праздников — Рождеству. Главное событие сочельника — всенощное бдение — уже началось. Торжественные богослужения в эти минуты идут в церквях по всей стране. Как проходят церемонии в Свято-Духовом кафедральном соборе и Петропавловском соборе Минска — в репортаже оnliner.by.