Привет из 1990-х 8 Семен Печенко, «Салідарнасць»

6.01.2018, 22:13

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О чем напомнила история с VIP-знаком у загородного клуба.

Помните, как двадцать с лишним лет назад один молодой и перспективный депутат из Могилевской области пообещал нам «жестко разобраться» с жителями царских сел, разросшихся вокруг белорусских городов? А тем, кто победнее — мешок комбикорма и холодильник в качестве компенсации за утраченные советские вклады? И всем нам — отход на безопасную дистанцию от края пропасти?

А теперь давайте посмотрим, что из этого всего вышло.

Год назад многие белорусы вынуждено вспомнили девяностые: дефицит пристойных рабочих мест, цены, растущие быстрее зарплат, туман вместо блистательных перспектив в экономике.

А еще через год нам напомнили, что те самые богатые, чьим дворцам обещали войну, никуда не делись. Они стали еще богаче и, судя по знаку у элитного загородного клуба у Минского моря, намного увереннее в себе.

И что самое поразительное — эти самые богатые сегодня, как правило, свои для того, кто с ними обещал бороться на заре политической карьеры. «Свои» бизнесмены открывают супермаркет за супермаркетом, «свои» хоккеисты строят дома и скупают торговые центры, «свои» чиновники получили элитные дома в одном из самых дорогих районов Минска.

Табличка на въезде в загородный клуб приближенного к власти бизнесмена — это не просто дорожный знак (хоть и сомнительный с точки зрения закона). Это знак всем нам, что в стране появилось государство в государстве.

Можно долго спорить о том, почему так вышло. Но ответ многим, скорее всего, не понравится. Вряд ли общество, в большинстве своем, променявшее когда-то свое право контролировать власть на маленькую, но стабильную зарплату, могло рассчитывать на иной исход.

Семен Печенко, «Салідарнасць»