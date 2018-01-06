Белорусская фристайлистка завоевала «серебро» на этапе КМ в Москве 6.01.2018, 22:34

Александра Романовская

Александра Романовская уступила американской спортсменке.

Белоруска Александра Романовская заняла второе место на третьем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве. Победу праздновала американка Кайли Маккинон, тройку замкнула россиянка Александра Орлова, сообщает «Прессбол».

Кубок мира. Москва. Суперфинал. Женщины

1. Кайли Маккинон (США) 95,52

2. Александра РОМАНОВСКАЯ (Беларусь) 84,48

3. Александра Орлова (Россия) 80,33

4. Анна ГУСЬКОВА (Беларусь) 79,10

5. Алла ЦУПЕР (Беларусь) 61,19

6. Кристина Спиридонова (Россия) 51,16