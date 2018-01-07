Как выглядит зарплата белоруса на фоне соседей 20 7.01.2018, 8:12

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Цифры, которые показывают, что с экономикой не все в порядке.

Итоговые данные за 2017 год по среднестатистической зарплате появятся лишь через несколько месяцев. Но выводы, исходя из реальных данных, которые попадают в СМИ со слов читателей, можно делать уже сейчас, пишет gazetaby.com.

Если сравнивать реальную зарплату белоруса со средними заработками соседей, ситуация выглядит отнюдь не радужно.

К примеру, в Литве удалось увеличить среднюю зарплату в стране до 765 долларов на руки. Средний житель Латвии получал в уходящем году зарплату в 780 долларов, а средний поляк – в 810 долларов.

Причем такие высокие по нашим меркам заработки в соседних странах Евросоюза наблюдаются уже много лет подряд.

Даже в России, переживающей кризис из-за санкций и низких цен на нефть, средняя зарплата составляет около 680 долларов.

А какая зарплата в 2017 году была у вас? Ответы оставляйте в комментариях.