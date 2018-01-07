Православные христиане празднуют Рождество 7.01.2018, 8:28

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Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово.

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

Вслед за Рождеством у верующих наступают святки – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

«Рождество Христово – это событие, в корне переменившее весь ход человеческой истории. И это не просто отсчет времени. Бог входит в самые недра нашей жизни, становится одним из нас. В воплощении Своего Единородного Сына Он открывает Себя всему миру, что Бог – это Любовь и Милость, что Он есть источник жизни и радости всех людей», – обратился к верующим накануне праздника Рождества Христова епископ Туровский и Мозырский Леонид.

«Отныне Бог – не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению Его заповедей, человек обретает прощение грехов и входит в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем», – напомнил глава Туровской епархии, одной из самых древних в Беларуси.

«Почему с такой радостью Церковь прославляет Рождество Христово? Почему сердца верующих людей наполняются в эти праздничные дни трепетным благоговением и чувством радости? Что принесло миру воплощение Сына Божия? Прежде всего, через воплощение Сына Божия мир увидел Спасителя. Рождество Христово – это завершение множества Божественных обетований и пророческих предсказаний. Только благодаря Рождеству Сына Божия мы получили возможность познать Бога и соединиться с Ним в таинстве святой Евхаристии», – обратился к верующим в своем послании епископ Могилевский и Мстиславский Софроний.