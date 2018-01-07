Видео, которые позволяют путешествовать, не вставая с дивана

Видео, которые позволяют путешествовать, не вставая с дивана1
- 7.01.2018, 8:47
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Любители путешествий сегодня могут воспользоваться видеороликами в особом формате.
Подборку таких видеороликов в формате 360° опубликовал сайт wildlife.by.
Тайны старого Гонконга
Гонконг прекрасен в любое время года и пользуется большой популярностью среди тех, кто предпочитает городской отдых. В этом году стартовал большой диджитал-проект, где местные жители рассказывают туристам о самых «нетуристических» местах в Старом городе. Например, дизайнер одежды и аксессуаров Алексис провел мини-экскурсию по винтажным магазинам, букинистическим лавкам и многим другим локациям, о которых не расскажут в путеводителях.
Заснеженный Нью-Йорк
Еще один настоящий подарок для любителей больших городов: видео занесенного снегом Манхэттена в формате 360°. Количество просмотров этой съемки от канала ABC перевалило за 18 миллионов! Оно и понятно: такой снежной бури крупнейший город США не видел давно.
Гавайская магия
На другом конце Америки — совсем другая картина. Посетить Гавайи для многих — давняя детская мечта, которую каждому дает возможность исполнить телеканал Discovery. В этом видео собраны все прелести тихоокеанских островов: горы, пляжи, подводная жизнь и, конечно, серфинг. Если в вашем браузере на компьютере есть проигрыватель VR 360 (в Opera он встроен по умолчанию), надевайте любые очки виртуальной реальности, совместимые с OpenVR, и вперед, покорять Гавайи!