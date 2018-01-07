Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов
- 7.01.2018, 8:59
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В районе аэропорта Кеннеди температура опустилась до минус 13 градусов.
Администрация аэропорта имени Джона Кеннеди заявила об ограничении количества прибывающих в город рейсов, сообщают информагентства.
Это вызвано сокращением пропускной способности воздушной гавани и необходимостью обслуживания отбывающих пассажирских самолетов.
Подобная временная мера вводится пока не заработает достаточное количество секций, необходимых для обслуживания всех рейсов, накопившихся еще после снежной бури, имевшей место в четверг.
В районе аэропорта температура опустилась до значения 13 градусов Цельсия со знаком минус. В субботу отменили 78 рейсов и отложили 375.