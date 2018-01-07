Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов 7.01.2018, 8:59

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В районе аэропорта Кеннеди температура опустилась до минус 13 градусов.

Администрация аэропорта имени Джона Кеннеди заявила об ограничении количества прибывающих в город рейсов, сообщают информагентства.

Это вызвано сокращением пропускной способности воздушной гавани и необходимостью обслуживания отбывающих пассажирских самолетов.

Подобная временная мера вводится пока не заработает достаточное количество секций, необходимых для обслуживания всех рейсов, накопившихся еще после снежной бури, имевшей место в четверг.

В районе аэропорта температура опустилась до значения 13 градусов Цельсия со знаком минус. В субботу отменили 78 рейсов и отложили 375.