Лучшие рождественские фильмы для всей семьи 7.01.2018, 9:08

1,647

Подборка в помощь тем, кто желает провести уютный рождественский вечер.

Во время рождественских праздников мы встречаемся с друзьями, приезжаем погостить к родным и смотрим красивое кино, готовя ароматный глинтвейн.

«НВ STYLE» подготовил подборку рождественских фильмов, которые создадут приподнятое настроение и атмосферу волшебства в самый разгар зимы.

Квартира. Билли Уайлдер (1960)

Пять «Оскаров», претендующая на главную роль, но так и не получившая ее, Мэрилин Монро, роскошный саундтрек, блестящая игра Джека Леммона и Ширли МакЛейн – делают картину must-have для просмотра в рождественские каникулы. Как быть, если девушка от которой ты без ума, оказывается любовницей твоего самого главного босса. Причем в обмен на свою протекцию, босс также, как и многие другие, попросит ключи от твоей квартиры. Вот такая вот дилемма у главного героя: Что важнее – любовь или карьера?

Вечера на хуторе близ Диканьки. Александр Роу (1961)

Неспящие в Сиэтле. Нора Эфрон (1993)

Главный герой картины Сэм Болдуин (Том Хэнкс), после смерти жены переезжает в Сиэтл вместе с маленьким сыном. Но ему не удается избавиться от воспоминаний. Сын тоже скучает по маме, но ему очень жаль отца. Поэтому он решает, что папе нужно найти новую жену. Накануне Рождества Сэм, по настоянию сына, звонит на радио и в прямом эфире рассказывает о своей жене, об их любви и ее трагической гибели. Эту трогательную историю слышат миллионы американцев. Среди них – журналистка из Балтимора Энни Рид (Мэг Райан). Поддавшись порыву, Энни, уже помолвленная с другим мужчиной, пишет письмо Сэму и предлагает ему встретиться на вершине Эмпайр-стейт-билдинг в день Святого Валентина. Прекрасный фильм для семейного просмотра.

Интуиция. Питер Челсом (2001)

Сначала все развивается по традиционному сценарию. Встретились на рождественской распродаже молодые мужчина и женщина – Джонатан Трейгер и Сара Томас. Искали подарки для близких, и остановили свой выбор на одной и той же паре перчаток. Вспыхнула «искра симпатии». Дальше был ресторан, затем каток и езда на коньках под снегопадом. Казалось бы, дальше могла последовать неизбежная в американском кино эротическая сцена. Но… такой ход не устраивал создателей фильма. Вместо этого они предложили нашим героям испытать свою судьбу.

Реальная любовь. Ричард Кертис (2003)

Романтическая комедия, по праву считающаяся одним из лучших рождественских фильмов. Девять историй, происходящих с, казалось бы, случайными людьми, виртуозным образом переплетены вместе. Все они достигнут своей кульминации на Рождество, поселяя веру в то, что «любовь реальна повсюду».

Привет семье. Томас Безуча (2005)

Большая семья Стоунов очень дружна. Каждый год, на Рождество они собираются все вместе, но в этот раз привычное развитие событий нарушается. Старший сын Эверет привозит в гости свою девушку Меридит (Сара Джессика Паркер), чтобы познакомить ее с родителями, сестрами и братьями, и сделать ей предложение руки и сердца.

Рождественская сказка. Арно Деплешен (2008)

Рождество – прекрасный повод собраться вместе большой семье. Но не смотря на возможность раз в году порадоваться родным и близким, никто здесь не чувствует себя комфортно. У всех свои тайны, секреты и проблемы. И чем дальше — тем сложнее. Картина была удостоена премии Сезар, а также номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Смотреть фильм Рождественская сказка стоит хотя бы из-за участия в нем известных всему миру актеров: Катрин Денев, Кьяры Мастроянни, Анн Консиньи.