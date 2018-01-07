На Новый год пассажир проехал на такси через три страны

На Новый год пассажир проехал на такси через три страны2
- 7.01.2018, 9:17
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Приключение обошлось в $2 тысячи.
Пьяный житель Осло прокатился на такси по Дании, Швеции и Норвегии и заплатил более 2000 долларов за свое путешествие, сообщает bbc.com.
Когда 40-летний мужчина добрался домой, он сразу не смог оплатить поездку.
К тому же у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.
Полиция Осло нашла мужчину спящим дома в своей постели, и он не отказался заплатить необходимую сумму. Правоохранители сообщили об этом в Twitter.
По данным норвежской телекомпании NRK, ранее "путешественник" к ответственности не привлекался.
Сколько же он проехал?
Поездка из Копенгагена в Осло - это минимум 600 км. В следующий раз норвежцу стоило бы воспользоваться самолетом.
А на помощь водителю такси прибыл эвакуатор.