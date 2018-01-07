Золото и ковры: Как выглядят спальни белорусских миллионеров 26 7.01.2018, 9:27

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Репортаж из элитного жилья в Минске и окрестностях.

Портал tut.by посмотрел, как выглядят спальни в квартирах и домах, которые выставили на продажу с ценником от миллиона рублей. В риэлтерских базах выбрали самые потрясающие варианты.

1. В трехкомнатной квартире на Румянцева

Продается жилье за 595 тысяч долларов, по 5 094 за «квадрат».

2. В коттедже в Ждановичах

Дом продают за 549 тысяч долларов.

3. В коттедже в Городище

Дом продают за 550 тысяч долларов.

4. В коттедже д. Чики

Дом продают за 750 тысяч долларов.

5. В квартире на Карла Маркса

Продают жилье за 795 тысяч долларов, по 4 836 за «квадрат».

6. В коттедже в Зацени

Дом продают за 985 тысяч долларов.

7. В доме на Вересковой (р-н Цны)

Тут несколько спален. Выбрали две самые-самые.

Дом продают за 670 тысяч долларов.

8. В коттедже на ул. Короленко (Первомайский р-н)

Дом продают за 599 тысяч долларов.

9. В коттедже в Цне

Здесь несколько спален, особенно хороши вот эти.

Дом продают за 650 тысяч долларов.

10. В коттедже на ул. Огородницкой (Зацень)

Из нескольких спален в доме выбрали самые красивые.

Коттедж продают за 730 тысяч долларов.

11. В коттедже в Новинках

Дом продают за 1,2 миллиона долларов.

12. В особняке в Медвежино

Дом продают за 1,2 миллиона долларов.

13. В коттедже в Раубичах

Дом продают за 1,5 миллиона долларов.

14. Коттедж в Лапоровичах

Продают дом за 1,6 миллиона долларов.