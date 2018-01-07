Золото и ковры: Как выглядят спальни белорусских миллионеров

Золото и ковры: Как выглядят спальни белорусских миллионеров26
- 7.01.2018, 9:27
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Репортаж из элитного жилья в Минске и окрестностях.
Портал tut.by посмотрел, как выглядят спальни в квартирах и домах, которые выставили на продажу с ценником от миллиона рублей. В риэлтерских базах выбрали самые потрясающие варианты.
1. В трехкомнатной квартире на Румянцева
Продается жилье за 595 тысяч долларов, по 5 094 за «квадрат».
2. В коттедже в Ждановичах
Дом продают за 549 тысяч долларов.
3. В коттедже в Городище
Дом продают за 550 тысяч долларов.
4. В коттедже д. Чики
Дом продают за 750 тысяч долларов.
5. В квартире на Карла Маркса
Продают жилье за 795 тысяч долларов, по 4 836 за «квадрат».
6. В коттедже в Зацени
Дом продают за 985 тысяч долларов.
7. В доме на Вересковой (р-н Цны)
Тут несколько спален. Выбрали две самые-самые.
Дом продают за 670 тысяч долларов.
8. В коттедже на ул. Короленко (Первомайский р-н)
Дом продают за 599 тысяч долларов.
9. В коттедже в Цне
Здесь несколько спален, особенно хороши вот эти.
Дом продают за 650 тысяч долларов.
10. В коттедже на ул. Огородницкой (Зацень)
Из нескольких спален в доме выбрали самые красивые.
Коттедж продают за 730 тысяч долларов.
11. В коттедже в Новинках
Дом продают за 1,2 миллиона долларов.
12. В особняке в Медвежино
Дом продают за 1,2 миллиона долларов.
13. В коттедже в Раубичах
Дом продают за 1,5 миллиона долларов.
14. Коттедж в Лапоровичах
Продают дом за 1,6 миллиона долларов.