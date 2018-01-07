Ученые нашли взаимосвязь между человеком и акулой 2 7.01.2018, 9:31

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Оказывается, мы очень близки.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив окаменелые акулы, которая жила во время девона, период, который длился от 416 миллионов до 358 миллионов лет назад, когда четвероногие животные вышли из воды и начали осваивать сушу, пишет hronika.info.

Изучив останки этой 385-миллионной акулы, ученые выяснили, что акулы и люди разделились перед девоном во время силурийского периода (от 443 миллиона до 416 миллионов лет назад).

Исследователи изначально описали акулу, известную как Gladbachus adentatus, в 2001 году, назвав ее в честь Бергиша Гладбаха, немецкого города, где ее обнаружили.

Несмотря на то, что исследователи уже описали G. adentatus, Майкл Коутс, профессор кафедры органической биологии и анатомии в Чикагском университете и его коллеги решили еще раз изучить древнюю акулу. "От ископаемых акул, как правило, сохраняются лишь зубы и челюсти", - заявил Коутс. Напротив, у G. adentatus сохранился скелет.

G. adentatus - одна из самых ранних известных ископаемых акул. Проанализировав его с помощью компьютерной томографии (КТ), исследователи обнаружили, что животное "представляет собой конечную ветвь семейства акул", - сказал Коутс. - "Таким образом, она раскрывает новую информацию о разнообразии древних акул".

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Это открытие помогло исследователям сделать новую оценку, что прошло не менее 440 миллионов лет, когда люди и акулы имели общего предка, сказал Коутс.