В Китае появилась первая в мире остановка, распечатанная на 3D-принтере

В Китае появилась первая в мире остановка, распечатанная на 3D-принтере6
- 7.01.2018, 9:43
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Остановку распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи.
Компания WinSun Construction продемонстрировала первую в мире автобусную остановку, изготовленную при помощи 3D-печати, сообщают информагентства.
Ее получили из бетона с использованием переработанных отходов.
Остановку распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи.
Затем ее доставили и установили на проселочной дороге в городе Фэнцзин (район Цзиньшань, Шанхай).