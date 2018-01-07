В Китае появилась первая в мире остановка, распечатанная на 3D-принтере 6 7.01.2018, 9:43

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Остановку распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи.

Компания WinSun Construction продемонстрировала первую в мире автобусную остановку, изготовленную при помощи 3D-печати, сообщают информагентства.

Ее получили из бетона с использованием переработанных отходов.

Остановку распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи.

Затем ее доставили и установили на проселочной дороге в городе Фэнцзин (район Цзиньшань, Шанхай).