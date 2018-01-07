Цукерберг определился с целью на 2018 год 7.01.2018, 10:21

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Марк Цукерберг

Основатель Facebook в начале каждого года ставит перед собой определенную цель.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компании «предстоит много работы» в плане борьбы с домогательством и сторонним вмешательством в избирательные кампании. Поэтому его личная цель в 2018 году — «сосредоточиться на решении этих важных проблем», пишет hyser.com.ua.

Начиная с 2009 года Цукерберг ежегодно ставит перед собой глобальную задачу. Но обычно суть этих задач заключалась в том, чтобы познакомиться с новыми людьми или прочитать новые книги. В этом году цель основателя социальной сети совершенно другая.

За последний год Facebook превратилась в один из главных источников информации в Сети. Теперь Цукерберг продемонстрировал, что компания готова бороться со всеми последствиями этого превращения.

«Мы не сможем предотвратить все ошибки и оскорбления, но в настоящее время мы слишком часто ошибаемся, применяя наши политики и предотвращая злоупотребления нашими инструментами, — написал Цукерберг. — Если мы достигнем успеха в этом году, то к концу 2018 года выйдем на гораздо лучшую траекторию».

Генеральный директор компании подразумевает то, что Facebook зачастую имеет благие намерения, но в конечном счёте у неё всё идёт наперекосяк. Так блокируются аккаунты ни в чём неповинных людей, а нарушители продолжают безнаказанно заниматься тем, чем и занимались.

Цукерберг также упомянул два «важных противоборствующих тренда», которые, по его мнению, наделяют людей властью — шифрование и криптовалюты. Он заинтересован в изучении их влияния и возможностей использования в Facebook.

В 2017-м Цукерберг увеличил свои доходы. Он вошел в пятерку списка самых зажиточных людей планеты. Его состояние возросло до 72 млрд долларов.