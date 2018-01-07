Патриарх УПЦ: Украина победит, потому что правда с нами 2 7.01.2018, 10:26

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На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил уверенность в том, что Господь непременно поможет украинском в войне с российско-террористическими войсками.

Об этом он заявил в приветствии по случаю Рождества Христова, сообщает censor.net.ua.

"Мы желаем, чтобы Господь помог нам избавиться всякого зла, помог нам одержать победу над агрессором", - отметил он.

По словам руководителя украинского православия, Украина победит в этой войне, потому что "правда с нами".

"Потому что правда с нами. А раз правда с нами, то и Господь с нами. И поэтому мы верим, твердо верим в нашу победу. Другого быть не может. Не может быть еще и потому, что ложь никогда в мире не победила правду, потому что с правдой Бог", - отметил Филарет.