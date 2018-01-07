Уехать учиться: 10 новых возможностей для белорусов в 2018-м 7.01.2018, 10:30

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Программы и стажировки на любой вкус – от США до Японии.

Пора выполнять новогодние обещания и менять свою жизнь – а сайт 34travel.me для этого собрал десяток интереснейших возможностей. Магистратура во Франции и Финляндии, стажировка в Японии или США, конкурс для фотографов, грант для арт-исследователей и летняя школа для лидеров – остается просто выбрать, куда отправиться, чтобы прокачивать свои навыки.

Летняя школа лидерства и международного сотрудничества

США

Июнь – июль 2018

Дедлайн: 9 января 2018

Трехнедельная школа лидерства и международного сотрудничества зовет студентов (и аспирантов по специальностям международные отношения, дипломатия, международное экономическое развитие) со всех стран мира попрактиковаться в решении конфликтов, медиации и межкультурном управлении. Теоретические занятия в аудиториях дополнят экскурсии по историческим местам Сан-Диего и парад 4 июля. Организаторы берут на себя расходы для участников-не граждан США.

Стипендии для инженеров и экономистов

Франция

2018-2020

Дедлайн: 12 января 2018

Стипендиальная программа от Министерства иностранных дел Франции для студентов магистратуры и PhD-студентов, которые младше 30 и 35 лет соответственно: поддерживаются инженерные науки, экономика и управление, информация и коммуникация. Стипендия покрывает в том числе расходы на дорогу и медицинскую страховку.

Программа по изучению старения

Кельн, Германия

Июль 2018 – июль 2021

Дедлайн: 15 января

Cologne Graduate School of Ageing Research изучает биологию старения, и ты можешь им в этом помочь. Школа проводит международные и независимые исследования, давая шанс молодым ученым показать свои способности. Участники и участницы программы будут получать стипендию на протяжении трех лет, а для того, чтобы ими стать, тебе нужна степень магистра в медицинской биологии, биофизике, био-информатике или биохимии.

Магистратура по китаеведению

Пекин, Китай

2018-2019

Дедлайн: 15 января 2018

The Yenching Academy of Peking University дает шанс всесторонне изучить китайский язык и китайскую культуру. Обучение на английском, стипендия покрывает оплату обучения, перелет в Китай и проживание. Программа рассчитана на один год.

Грант на обучение для молодых женщин

Весь мир

2018

Дедлайн: 15 января 2018

Грант в $ 15000 могут получить молодые женщины (не старше 25 лет) из развивающихся стран. Эти деньги они могут потратить на обучение в разных странах мира (США, Канада, Южная Америка и Африка) – с тем, чтобы потом продвигать образование для женщин в своих родных краях. Для получения гранта нужно уже быть зачисленной в выбранный университет и написать идею дипломной работы.

Стажировка в Microsoft

США

Лето 2018

Дедлайн: 19 января 2018

Оплачиваемая стажировка в Microsoft Research New England дает возможность студентам, заканчивающим аспирантуру, провести новые исследования, отличные от основной темы диссертации. Результатом должна стать статья в академическом издании. Подходят те, кто изучает коммуникацию ,антропологию, социальные и информационные науки, главное – иметь хорошую методологию и интересоваться медиа, коммуникационными технологиями и работой в международной (и многонациональной) компании.

Стажировка для изучения новых технологий

Япония

Сентябрь 2018 – август 2019

Дедлайн: 20 января 2018

Программа Vulcanus позволяет студентам из ЕС и некоторых других стран (Беларусь входит в список), которые изучают науку и инженерные технологии, постажироваться в Японии. В программе интенсивный курс японского на четыре месяца и стажировка в одной из компаний страны на 8 месяцев. Участникам и участницам предоставляется грант на путешествие в Японию и проживание там.

Магистратура в стране северного сияния

Оулу, Финляндия

2018 – 2020

Дедлайн: 24 января 2018

И еще одна возможность для желающих стать магистрами – в этот раз в Финляндии. Тут предлагают стипендию, которая покроет 85% или 100% стоимости обучения в зависимости от программы, а обучаться можно экономике, финансам, бизнес-менеджменту и маркетингу. Жилье, правда, придется оплачивать самостоятельно, а еще быть отличником или отличницей – продлевают стипендию на второй год только успешным студентам.

Конкурс для фотографов

Весь мир

2018

31 января 2018

Очередная возможность для тех, кто в путешествиях не расстается с камерой – конкурс Siena International Photography Awards. Можно участвовать и профессионалам, и любителям, правда, за это придется заплатить € 20-35, но если тебе еще нет 20, то можно поучаствовать бесплатно. В темах конкурса – путешествия, люди и портреты, природа, животные в естественной среде обитания, архитектура и городские пейзажи и некоторые другие специальные темы.

Гранты на исследование визуальной культуры и искусства США до 1980-х

США

2018

Дедлайн: 15 января 2018

Программа для исследователей искусства, которые не могут себе позволить вот так запросто прилететь в США, чтобы познакомиться поближе со своим объектом исследования. В рамках программы можно будет пройтись по музеям, познакомиться с местными художниками и кураторами, получить консультации в архивах и библиотеках. Претендовать могут студенты аспирантуры и старшие научные сотрудники с собственным исследовательским проектом и планом поездки по США.