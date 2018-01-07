Радиомаячки нужны для «тунеядцев» из Дроздов 7 7.01.2018, 10:55

6,124

Ведь дело не только в декрете №3.

Безработным придется оплачивать услуги, которые субсидируются из бюджета, в стопроцентном размере, заявила в пятницу председатель постоянной комиссии по труду и соцвопросам «палаты представителей» Тамара Красовская. «Тунеядцев» начнут выискивать с помощью ID-карты.

Прокомментировать новую реальность, которая наступит для многих белорусов после возвращения декрета №3, сайт Charter97.org попросил подполковника милиции в запасе, заместителя председателя партии ОГП Николая Козлова.

- По словам «депутата», в первую очередь введут 100%-ю оплату услуг по газоснабжению. Сейчас белорусы оплачивают 18% от их стоимости. Получается, что тариф вырастет в шесть раз? Какие это может иметь последствия?

- Последствия будут непредсказуемыми. Как и в целом результат управления страной одного, всем хорошо известного, человека.

Число людей, которое нуждается в помощи, постоянно растет. И они нуждаются не потому, что больны и немощны, а по той причине, что нет нормальных рабочих мест. Да и те, что есть, постоянно сокращаются под предлогом «оптимизации».

Жаль, что эта так называемая «депутат», да и другие товарищи из Дроздов, не ездят по-настоящему по стране и не разговаривают с людьми. Думаю, они узнали бы много интересного.

Те, кто любят говорить, что их «избрал народ», ведут какой-то «крестовый поход» против того самого народа. Ну не абсурд ли это?

Мне вот только хотелось бы посмотреть на этих «депутатов» и других представителей власти, когда безработных за неуплату драконовских коммуналок будут (оставлять зимой без тепла или выселять на улицу).

Мне даже трудно представить те социальные последствия, к которым приведет такой вариант декрета №3. В голову приходит только то самое слово «революция», которого власти так боятся. Боятся – и в то же время делают все, чтобы посмотреть своему страху в глаза. И когда люди уже не согласятся терпеть – не знаю, кого они будут винить. Думаю, им всем тогда придется посмотреться в зеркало.

- Вычислять, есть ли работа у человека, планируют с помощью ID-карты, которую в следующем году хотят завести на каждого гражданина. Как вы это прокомментируете?

- Просто нет слов! Пусть бы еще ввели браслеты специальные на ноги. Или татуировки. Если «депутат» говорит, что ID-паспорта нужны для вычисления «тунеядцев» - пусть сразу предложит и ошейники с радиомаяками…

Если человек, называющий себя «народным избранником», говорит: «Мы введем ID-номера и будем вычислять всех бедолаг, которые не во время кризиса не могут найти работу» - я не знаю, что ей ответить. Эмоции от этих слов просто такие, что нельзя их высказать для широкой аудитории. На себе бы, что ли, попробовали свои «методы»…

- Показали пример? Помните совещание по «тунеядскому» декрету в марте прошлого года, когда Лукашенко потребовал от чиновников в первую очередь «трудоустроить своих жен, любовниц» и так далее?

- Думаю, что вопрос, как устроить своих «жен, любовниц» и так далее, они решат.

Меня удивляет другое. Мне интересно: все эти «государственные деятели», которые живут в Дроздах, имеют там шикарные коттеджи, которые отапливаются дешевым газом (я думаю, что это они, а не мы платят 18% от его цены, а мы – больше) – понимают ли они, что народ их считает «тунеядцами»? Может, это им нужны радиомаячки, чтобы было понятно, кто есть кто?..

Когда они проводят инфраструктуру к коттеджному поселку Дрозды, когда строят себе поликлинику за 100 миллионов евро, возводят бесконечные резиденции – как они объяснят, что при этом остальным надо так ужиматься и отдавать им последнее? Не могу понять, где логика: всюду вводится тотальная экономия, а жизнь «дроздовского подвида» только улучшается.

Это же отдельная каста, отгородившаяся высоким забором. Очень интересно было бы ее классифицировать по поведенческим признакам. Посмотрите: свои блага – землю, инфраструктуру к участкам и массу приятных вещей – они получают абсолютно бесплатно. При этом, как только обычный человек, не входящий в их касту, попадает в трудную ситуацию – набрасываются на него и высасывают последние соки. Вот такой вот подвид.

А «выжимают» все не только с безработных, но и с тех, кто работает. Когда человек получает в месяц 60 долларов и не может оплатить подорожавшую коммуналку – чем он отличается от «тунеядца», прижатого новым декретом №3?

Вы знаете, дело абсолютно не в этом декрете, который сам по себе – абсолютная глупость…

- А в чем тогда дело?

- Здесь такой клубок вопросов накопился, такое переплетение государственной глупости, что декрет №3 – это всего лишь вынырнувшая на поверхность часть этого абсурда.

Этот антиконституционный, «людоедский» декрет придумал один человек. Пришло ему в голову, охмелевшую от власти. А вся чиновничья рать, включая «депутатов», пытается его «упаковать» так, чтоб он выглядел менее людоедским. Но он по замыслу такой и другим не станет.

Надо просто абстрагироваться от этого декрета, как от частной проблемы, и решать совсем другие вопросы. Не думать, что это будет за декрет, в какую форму его облекут, а просто спасать страну.