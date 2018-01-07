Глобальное потепление изменило состав Северного Ледовитого океана 7.01.2018, 10:59

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Конечным результатом станет абсолютно новый состав океанической воды.

Климат планеты невероятно сложный и ученые до сих пор находят те или иные последствия глобального потепления, передает hronika.info.

В последнем исследовании ученые, под руководством команды из Океанографического института в штате Массачусетс, обнаружили, что глобальное потепление меняет химию воды Северного Ледовитого океана.

В частности ученые обнаружили повышение уровня радия-228 в воде. По мнению группы к этому привело таяние льдов, которые раньше сдерживали в себе многие вещества. Изменение состава воды может иметь серьезные глобальные последствия, в том числе велика вероятность того, что изменится пищевая цепочка местных животных, так как часть местных обитателей не сможет приспособиться к новым условиям.

«Мы предполагаем, что в настоящее время происходят значительные изменения в химическом составе Северного Ледовитого океана, которые могут повлиять на биологическую продуктивность и разнообразие видов в арктических поверхностных водах», — пишут исследователи.

Радий-228 давно используется учеными в качестве маркера, так как он имеет естественное происхождение и хорошо растворяется в воде, что позволяет ученым достаточно легко отслеживать уровень вещества в воде и на суше. В последнем исследовании ученые изучали и сравнивали данные от 2007 и 2015 года, всего было проанализировано 69 участков, но этого стало достаточно, чтобы определить, что за 8 лет уровень радия-228 поднялся почти в два раза.

По мнению ученых к настолько серьезному всплеску привело таяние льда вдоль российского побережья. Выяснить это удалось отслеживая потоки льда и воды движущиеся на север от России.

И это лишь вершина айсберга. Дополнительная волновая активность может вытянуть больше отложений со дна в океан, вызвать береговую эрозию, которая приведет к еще большему повышению температуры океана, и, как следствие, к таянию вечной мерзлоты. Конечным результатом станет абсолютно новый состав океанической воды.

Как разрешить ситуацию ученые не знают, известны лишь методы профилактики подобных ситуаций, потому команда призывает проводить больше исследований на тему состава океанической воды.