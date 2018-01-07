Видеофакт: В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
- 7.01.2018, 11:11
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После резкого поворота снежная масса начала сходить со склона в нескольких метрах от отважного спортсмена.
Сноубордист в Пиренеях спровоцировал сход лавины во время спуска по склону, но сумел спастись. Видео инцидента сняли его друзья, сообщает ria.ru.
В ролике видно, что в начале спуска все проходит нормально, однако после резкого поворота сноубордиста снежная масса начинает сходить со склона в нескольких метрах от него.
Друзья пытаются криками приободрить экстремала, и в итоге он успешно добирается до безопасного места.