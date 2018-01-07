На белорусскоязычном табло в минском аэропорту нашли четыре ошибки 3 7.01.2018, 11:24

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«Бочка меда», по традиции, оказалась с большой ложкой дегтя.

6 января в СМИ появились фотографии табло в минском аэропорту, надписи на котором сделаны по-белорусски. Раньше на табло использовались только два языка: английский и русский — а в начале октября добавился китайский язык.

Почти сразу после этого недовольные белорусы начали обращаться в администрацию аэропорта с просьбой добавить на табло белорусский язык. В интернете появилась соответствующая петиция, после — еще одна, которую за две недели подписала почти 1 тысяча человек.

Источник: euroradio.fm

«Еврорадио» очень обрадовалась появлению белорусского языка на табло аэропорта. Но сразу нашелся и повод для грусти: в белорусскоязычных надписях сделано четыре ошибки:

— вместо «назначэння» нужно писать «прызначэння»;

— вместо «па раскладу» — «па раскладзе»;

— вместо «надгляду» — «дагляду»;

— правильное название города — «Амстэрдам», а не «Амстердам».

Источник: euroradio.fm

По порядку белорусский язык появляется на табло после китайского — об этом свидетельствует нижняя часть экрана, на которой еще не успели обновиться надписи иероглифами.

Судя по всему, с нового года на табло в Национальном аэропорту «Минск» используются 4 языка: английский, русский, китайский и белорусский. Ранее директор аэропорта Дмитрий Меликян объяснял, что информацию на белорусском языке не передают, «чтобы она не искажалась»:

«Нужно, чтобы люди ориентировались нормально. Особенно с учетом того, что сегодня 30% пользователей аэропорта — транзитные пассажиры, которые не являются белорусскоязычными. Мы в первую очередь делаем так, чтобы было удобно пассажиру, чтобы не возникало лишних вопросов. Хочу напомнить, что ближайшие регионы РФ, такие как Смоленская, Псковская области, также являются пользователями Национального аэропорта. Они его приняли как лучший вариант по сравнению с Московским аэроузлом».