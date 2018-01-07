Епископ Антоний: Свершилось непостижимое 7.01.2018, 11:30

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Епископ Слуцкий и Солигорский обратился к верующим с Рождественским посланием.

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, обращаясь к верующим с Рождественским посланием, напоминает: «Свершилось непостижимое, произошло неподвластное разуму: Христос родился – Бог воплотился!», сообщает sluck-eparchiya.by.

«Грехопадение лишило смысла жизнь человека и существование человечества. Господь Иисус Христос родился, чтобы вернуть смысл нашему бытию, чтобы напомнить нам о самом главном: над землей есть Небо, над человеком есть Бог, над хаосом наших маленьких относительных правд есть Истина. Рождество Христово, озарившее нетварным светом поле мировой истории, показало, что все ценности мира сего без Бога равны нулю. Свобода без Бога — это преступная вседозволенность, это мнимая свобода царя Ирода, раба собственных страхов и подозрений, в безумии своем приказавшего предать мечу четырнадцать тысяч невинных младенцев, дабы ценой их гибели обрести уверенность в себе. Благополучие без Бога — это мнимое благополучие жителей Вифлеема, которые отказались дать в зимнюю ночь кров Святому Семейству и тем самым изгнали из своих домов Саму Жизнь», – напомнил глава Слуцкой епархии.

«Знание без Бога – это мнимое знание волхвов, которые постигли все хитросплетения языческих наук, но однажды, увидев восход новой звезды, вменили свою мудрость ни во что и отправились в дальние края, чтобы поклониться рожденному от Девы Младенцу – Воплощенной Премудрости Божией», – сказал епископ Антоний.

«Праздник Рождества Христова поистине есть праздник мира, потому что пришел на землю давно обетованный Примиритель неба и земли, и Ангелы небесные воспели дивную песнь мира при Его рождении: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – рассуждает в своем Рождественском послании архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан.

«Вот, что говорит Сам Христос Господь: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не якоже мир дает, Аз даю вам» (Ин. 14, 27). Это– не тот мир, при котором люди могут лицемерить и обманывать друг друга; не тот мир, прикотором воюют и убивают друг друга люди. Это – мир, сопровождаемый тихой радостью, наполняющий сердце любовью даже к личным врагам; мир, которого никто и ничто не может отнять у человека, это – мир совести, мир с Богом, с самим собой перед лицом Божиим, – напоминает глава Пинской епархии, добавляя: Смирение – вот единственно верный путь к стяжанию того мира, который вносит в душу истинное счастье и внутренний покой. На это указывает и само слово – «смирение», то есть с миром пребывание, в мире совести успокоение», - напомнил архиепископ.