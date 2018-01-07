Шендерович: Я спокойно хожу по улицам без охраны, а Путин – чего-то нет 7.01.2018, 11:31

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Виктор Шендерович

Рейтинг правителя РФ может обрушиться в один момент, как это было в Зимбабве или в Ираке.

У президента России Владимира Путина на самом деле нет высокого рейтинга поддержки, о котором говорят социологи, и он надеется только на нацгвардию. Такое мнение высказал российский писатель Виктор Шендерович в эфире "Эха Москвы".

"84% – это рейтинг безразличия, страха, скотского терпения и стокгольмского синдрома. Через запятую. В разных пропорциях... Либо стокгольмский синдром у интеллектуалов, которые себя убеждают, что если не Путин, то будет хуже. И находят оправдание своей подлости. Либо – просто скотского безразличия, либо страха, еще чего-то... Есть, конечно, какая-то доля людей, которые, безусловно, поддерживают", – пояснил он.

Писатель напомнил, что в 1991 году никто не вышел на защиту Коммунистической партии.

"Социология в авторитарных странах выясняется одномоментно. Вот когда это рушится. И мы это наблюдали в Зимбабве… в Ираке, где была стопроцентная поддержка Саддама Хусейна. А потом наперегонки плевали на памятник. Вот когда это выясняется все! С Каддафи… Все это выясняется – вот так, и мы знаем, как это выясняется", – рассказал Шендерович.

По мнению писателя, власти знают о своем реальном уровне поддержки, поэтому окружают себя силовиками.

"Они последние финансы страны, все, что осталось от Резервного фонда, вкачивают в свою нацгвардию, в преторианцев. Поэтому мимо меня по Николоямской проносится кавалькада из 28 иномарок в сторону Кремля на страшной скорости. И в какой-то из них сидит тайно президент, пользующийся абсолютной поддержкой населения! Только я хожу по улицам без охраны совершенно спокойно, а он – чего-то нет. Я подозреваю, что у меня поддержка повыше", – подытожил он.

В октябре 2015 года был зафиксирован рекордный уровень популярности Путина, когда 89,9% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения одобрили его действия. Тогда социологи отметили, что оценка деятельности Путина большинством граждан РФ находится на уровне выше 80% уже более полутора лет – с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов.