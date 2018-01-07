«Прессбол»: Александра Саснович уже выиграла свой «Большой шлем» 2 7.01.2018, 11:38

В австралийском Брисбене спортсменка провела лучший турнир в карьере.

Выбравшись из трех кругов ада (в теннисе это называется квалификацией), Александра Саснович дошла до финала, где разгромно уступила Элине Свитолиной — 2:6, 1:6. Однако даже эта неудачная игра дала немало поводов для оптимизма в стартовавшем сезоне, пишет pressball.by.

Когда в матчах Кубка федерации Александра Саснович довольно уверенно обыгрывала представительниц топ-20, таких как Тимеа Бачински или Кики Бертенс, многие в мире тенниса оказывались в недоумении. Как это воспринимать? Почему игрок из задворков первой сотни выглядит настолько конкурентоспособно? Хорошая форма белорусской теннисистки, недооценка со стороны соперниц или поддержка трибун дает такой эффект?

А вдруг Саша действительно ни в чем не уступает, по крайней мере, обитательницам двадцатых мест? Это робкое предположение тонуло под грузом суровой действительности. Как в поднадоевшей рекламе: если умеет, то почему не играет на том же уровне в индивидуальных турнирах?! Что ж, очень хочется, чтобы Брисбен и стал ответом на этот вопрос. Чтобы Саша поверила сама: ее уровень — это не квалификации, а финалы!

Что касается решающего матча в Брисбене, то первый блин получился таким, как и полагается. Саснович с треском проиграла Свитолиной — 2:6, 1:6. Но этот матч очень сложно анализировать по простой причине: для Александры поединок стал восьмым за 9 дней! Чтобы выиграть турнир "Большого шлема", нужно выиграть 7 встреч за две недели. А тут 8 сражений за 9 дней! Почувствуйте разницу! Фактически Саснович уже выиграла свой "Большой шлем"… В том смысле, что доказала всем и прежде всего самой себе, что может добиваться результата и переигрывать соперниц уровня Младенович, Корне, Контавейт, Севастовой не один раз в год при благоприятной конъюнктуре, а в течение одной недели и вдали от родины.

Огромный плюс от такого выступления — Саша значительно поднимется в рейтинге. И теперь ей реже придется участвовать в изнурительных квалификациях. Благодаря попаданиям в основную сетку, можно зарабатывать еще больше рейтинговых очков. Появится больше времени подумать о самой игре во всех ее аспектах — техническом, функциональном, психологическом. Саше 23 года — и это немного для женского тенниса. Видно, что она хорошо поработала в предсезонке и добавила особенно в плане уверенности. Добрую службу сыграл "Fed Cup", а также конкуренция со стороны Арины Соболенко за звание первой ракетки страны. На примере дерзкой партнерши Саснович увидела, что все возможно. А по таланту она ничем не хуже. В 23 ее потенциал далеко не исчерпан. И не только первая двадцатка, но и соперницы самого высокого уровня — Халеп и та же Свитолина вовсе не выглядят таким уж недостижимым горизонтом.

В брисбенском финале кто-то увидел безнадегу точка бай. Но я бы не согласился. Порой доставляло эстетическое удовольствие, как в ряде розыгрышей Саснович гоняла по корту Свитолину, словно затравленного зверя. Только украинка не подарок — у нее есть зубы, и она кусается даже в сложных позициях. Поэтому Саснович и проиграла так разгромно. Банально не хватило скорости и свежести — это легко объясняется напряженным графиком матчей. Саснович не хватало как завершающего аккорда, так и первого. Что подача, что прием не ладились. Однако! По структуре игры Саша не уступала, а в каких-то моментах даже превосходила соперницу! И это хороший знак.

Если бы у Саши было чуть больше сил, больше веры в себя и точности в нужный момент, даже такой неудачный поединок можно было переломить. Нужно работать над этими "чуть-чуть". И тогда у Свитолиной и компании станет одной головной болью больше...

ПУТЬ АЛЕКСАНДРЫ САСНОВИЧ В ФИНАЛ БРИСБЕНСКОГО ТУРНИРА

Квалификация

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Джулия Босерап (135 ВТА, США) — 6:1, 6:4

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Изабель Уоллас (253 ВТА, Австралия) — 6:3, 6:1

Александра Саснович (88 ВTA, Беларусь) — Полина Монова (178 ВTA, Россия) — 3:6, 7:5, 6:2

1-й круг

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Кристина Младенович (11 ВТА, Франция) — 1:6, 6:3, 7:5

2-й круг

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Анетт Контавейт (34 ВТА, Эстония) — 1:6, 7:6 (2), 6:3

Четвертьфинал

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Ализе Корне (38 ВТА, Франция) — 3:6, 6:2, 6:3

Полуфинал

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Анастасия Севастова (16 ВТА, Латвия) — 7:6 (7:3), 6:4

Финал

Александра Саснович (88 ВТА, Беларусь) — Элина Свитолина (6 ВТА, Украина) — 2:6, 1:6