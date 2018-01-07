Ким Чен Ын заговорил о «добровольном объединении» с Южной Кореей 2 7.01.2018, 11:46

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Ким Чен Ын

Правитель КНДР велел налаживать отношения с Южной Кореей и «не ворошить прошлое».

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ЦТАК, призвав «не ворошить прошлое». Накануне о готовности подключиться к диалогу заявил президент США Дональд Трамп, сообщает newsru.com.

ЦТАК в своем сообщении уверяет, что настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. «Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении», - цитирует сообщение ТАСС.

Ким Чен Ын в связи с этим «четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения... Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о (специфике взаимоотношений) с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом».

Впрочем, Пхеньян указывает, что Югу тоже необходимо делать шаги навстречу, так как сейчас «поддержанию контактов и взаимодействию между населением Севера и Юга препятствует наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов».

Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 9 января там впервые с декабря 2015 года должны пройти переговоры на высоком уровне между представителями Севера и Юга. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.