Фотофакт: В лесу под Минском идет грибная «охота» 1 7.01.2018, 11:55

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Фото: citydog.by

В 2-х километрах от Раубичей грибники насобирали урожай лисичек.

Неделю назад в Минске был зафиксирован новый температурный рекорд: 29 декабря столбики термометров показали в столице Беларуси +6,6°С. Это на 1,4 градуса больше, чем 29 декабря 1974 года. Видимо, такая теплая зима, больше характерная для приморских городов, заставила природу проснуться.

Вчера читательница CityDog.by Валентина Петровна прислала в редакцию фотографию. В лесу в 2 километрах от Раубичей нашли несколько свеженьких лисичек: «Насобирали половину пакетика, но на суп хватило».

Фото: citydog.by

Тем временем минчане замечают, что на каштанах в городе начали набухать почки. В интервью CityDog.by городской лесничий Игорь Корзун успокоил: тем же каштанам, которые попали к нам из более мягкого климата Украины и Средней Европы, плюсовая температура идет только на пользу.

Для ясеней, лип и яблонь, по словам Корзуна, температура +2..+4, как сегодня, тоже не опасна. Городской лесничий обращает внимание, что хуже для зеленых насаждений были бы морозы.