Не стало человека, первым побывавшего на Луне

Не стало человека, первым побывавшего на Луне1
- 7.01.2018, 11:59
Американский астронавт Джон Янг прожил 87 лет.
Американский астронавт Джон Янг, дважды ступавший на поверхность Луны и участвовавший в шести космических экспедициях, скончался в субботу 6 января в возрасте 87 лет. О его смерти сообщило в своем официальном «Твиттере» Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Исполняющий обязанности главы агентства Ротерт Лайтфут отметил, что Джон Янг проработал в NASA более четырех десятилетий, и принимал участие в программах «Аполлон», «Джемини», а также управлял первым многоразовым кораблем «Спейс шаттл».
«Джон был одним из группы первых космических пионеров, чья отвага и верность профессии вдохновили нашу страну на великие достижения в космосе», - говорится в заявлении главы космического агентства США.