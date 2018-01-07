Не стало человека, первым побывавшего на Луне 1 7.01.2018, 11:59

Джон Янг

Фото: AP

Американский астронавт Джон Янг прожил 87 лет.

Американский астронавт Джон Янг, дважды ступавший на поверхность Луны и участвовавший в шести космических экспедициях, скончался в субботу 6 января в возрасте 87 лет. О его смерти сообщило в своем официальном «Твиттере» Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Исполняющий обязанности главы агентства Ротерт Лайтфут отметил, что Джон Янг проработал в NASA более четырех десятилетий, и принимал участие в программах «Аполлон», «Джемини», а также управлял первым многоразовым кораблем «Спейс шаттл».

Джон Янг

Фото: NASA

«Джон был одним из группы первых космических пионеров, чья отвага и верность профессии вдохновили нашу страну на великие достижения в космосе», - говорится в заявлении главы космического агентства США.