Найдены рождественские стихи Василя Быкова 7.01.2018, 12:05

Два четверостишия с поздравлениями по случаю Рождества были адресованы Рыгору Бородулину.

Найдено рождественское стихотворение Василя Быкова — два четверостишия с поздравлениями по случаю Рождества адресованные поэту Рыгору Бородулину. Подписано стихотворение просто: «Василь Быков, поэт».

Стихотворение отыскал в архивах журналист и исследователь наследия Быкова Сергей Шапран. Фотографияюэтого документа он опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

Самотны вечар, шаноўны пан,

Гарыць на куце паўтузін свечак,

Хрыстос нам свеціць і гоніць зман.

Хрыстосу слава і кволым слава,

Цярпліўцам моцы ў цярпенні дам,

Галодным — хлеба, убогім — веры,

Жыцця і шчасця — усім людзям.