Найдены рождественские стихи Василя Быкова
- 7.01.2018, 12:05
Два четверостишия с поздравлениями по случаю Рождества были адресованы Рыгору Бородулину.
Найдено рождественское стихотворение Василя Быкова — два четверостишия с поздравлениями по случаю Рождества адресованные поэту Рыгору Бородулину. Подписано стихотворение просто: «Василь Быков, поэт».
Стихотворение отыскал в архивах журналист и исследователь наследия Быкова Сергей Шапран. Фотографияюэтого документа он опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».
Самотны вечар, шаноўны пан,
Гарыць на куце паўтузін свечак,
Хрыстос нам свеціць і гоніць зман.
Хрыстосу слава і кволым слава,
Цярпліўцам моцы ў цярпенні дам,
Галодным — хлеба, убогім — веры,
Жыцця і шчасця — усім людзям.