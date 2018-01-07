Исповедь водителя: Продал машину и теперь получаю «письма счастья» 38 7.01.2018, 12:20

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Новый владелец превышает скорость на 50-50 км/ч.

Житель Орши Максим поведал сайту abw.by неприятную историю: его дядя Сергей Николаевич продал свой автомобиль Renault Laguna 1995 г.в. зеленого цвета без переоформления, а сейчас получает чужие штрафы. Оказавшись заложником очень знакомой всем ситуации, он и просит помощи в розыске нового владельца своей машины.

Renault Laguna был снят с учета и "поставлен" на транзитные "номера" 5IH2163. И вот уже около 10 месяцев на имя прежнего хозяина регулярно приходят штрафы. Как кажется дяде Максима, штрафы намеренные. В них значится превышение скорости на 50-60 км/ч - вряд ли это можно назвать случайностью. Милиция ничем не может помочь, так как все "по закону", ведь по документам владелец "номера" Сергей Николаевич. Это еще хорошо, что машина не попала в ДТП.

Авто предположительно находится в Несвижском районе, так как последние превышения зафиксированы на трассах Поречаны - Новогрудок - Несвиж и Несвиж - Клецк.

Ситуация, в которую попал Сергей Николаевич, отнюдь не нова. Подобных случаев при продаже машин много. Конечно, надо было сразу при продаже переоформлять авто. Будьте бдительны и учитесь на чужих ошибках.

В ГАИ в таком случае советуют самостоятельно разыскать нового владельца или же обратиться с заявлением в отдел милиции по месту жительства.

При трехмиллионном автопарке страны всякому понятно, что вариант "искать своими силами" может чудом сработать разве что в новогоднюю ночь.

Остается только просить помощи у правоохранительных органов. Но станет ли заниматься этим милиция? Журналисты позвонили дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сотрудник инспекции ответил, что в данном случае за все платит собственник, потому что машину он не продал, а якобы дал покататься. Если получится найти "нового владельца", в ГАИ перепишут протоколы на него, но только в случае, если он добровольно захочет это сделать. Учитывая, что новый владелец не выходит на связь, рассчитывать на такой исход событий не приходится.

Однако в дежурном отделе одного из районных ОВД, куда журналисты позвонили под видом автовладельца с такой же проблемой, нас выслушали и пригласили написать заявление.

Отдельно ситуацию прокомментировал юрист: "В соответствии с указом Лукашенко №504 сделки по купле-продаже автомобилей между физлицами осуществляются в письменной форме путем составления договора в трех экземплярах. Счет-справкой можно оформить договор, если автомобиль продает ИП или комиссионный магазин с торговой площадки. При составлении же договора покупатель обязан поставить авто на учет в течение 10 дней, а поскольку копия договора в данном случае хранилась бы в ГАИ, то все штрафы приходили бы покупателю. Поскольку правильность оформления сделки нарушена, то можно посоветовать следующее: обратиться в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, поскольку продавец до сих пор является фактическим собственником авто (иск облагается госпошлиной в зависимости от стоимости имущества). Иные варианты (обращение в ГАИ и т.п.) будут слабоэффективны, поскольку, по сути, сам продавец и виноват в ситуации, не оформив сделку соответствующим образом".