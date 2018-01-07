Латынина: У Путина нет союзников, Иран и КНДР вытирают о Россию ноги 3 7.01.2018, 12:25

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Юлия Латынина

Режимы Ирана и Северной Кореи используют РФ в своих целях, игнорируя при этом интересы Кремля.

Такое мнение высказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский публицист Юлия Латынина.

"У России не то что нет союзников, кроме разве что Армении, которая, конечно, не самая влиятельная страна в мире, а у нас есть страны, которые нас используют, в частности, Иран и Северная Корея. Нам, кстати, еще не разу не удавалось их использовать. Они о нас вытирают ноги", – рассказала она.

По мнению публициста, КНДР и Иран без последствий пренебрегают интересами России.

"Иран называет нас "малым сатаной". Северная Корея не предупреждает нас о пусках своих ракет и время от времени берет в плен какие-то российские торговые корабли, проплывающие мимо. Как правило, это делают северокорейские пограничники, которым просто очень хочется жрать. То есть они видят: плывет корабль. Они говорят, что он зашел в корейские территориальные воды. Они туда заходят. Ну, в конце концов, в камбузе пожрут. После этого Россия привычно утирается", – отметила Латынина.

Она добавила, что в случае подобных действий со стороны США Россия реагировала бы по-другому.

"Собственно, удивительная вещь, что эти люди используют нас. А мы не используем их. Раньше использование это выражалось в том, что мы блокировали разные антикорейские и антииранские резолюции в ООН. Теперь оно выражается в том, что мы воюем для поддержки "Хезболлы" в Сирии, потому что, как вы понимаете, мы в Сирии ничего не забыли, и ничего мы там не выловим", – подытожила публицист.