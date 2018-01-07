Microsoft начал расшифровывать иммунную систему человека 7.01.2018, 12:33

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Полученные данные помогут медицинским работникам устанавливать максимально точные диагнозы.

Согласно имеющимся сведениям, Microsoft вместе с другими разработчиками намерена составить точную «карту» иммунной системы, которая даст возможность рассчитывать всевозможные патологические перемены в организме людей, передает hronika.info.

В старте научного проекта представители западной фирмы уже рассказали в ее блоге. Специалисты приступили к работе над проектом.

Компании намереваются использовать в данном случае передовые разработки в области секвенирования генома биотехнологий и машинного интеллекта.

Предполагается, что результаты проекта, а именно расшифровка иммунной системы окажет помощь медицинским работникам устанавливать максимально точные диагнозы.

Главная цель научного эксперимента создание эксклюзивного анализа крови, способного о выявлять патологии на ранних стадиях.