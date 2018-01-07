«Вся моя жизнь теперь — сплошной отпуск» 3 7.01.2018, 13:31

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История женщины-фотографа, переехавшей в Индию.

Издание «Лента.ру» опубликовало рассказ фотографа Кати Пешаковой о том, как устроить жизнь в сказочной Индии:

- Индией я интересовалась с детства. Когда мне было 16 лет, знакомый пригласил меня на фестиваль кришнаитов. В движении сознания Кришны меня больше привлекала не сама организация, а индийская культура в ее общем проявлении. Для меня было важно познать суть Индии: историю, культуру, язык, религию. Я буквально заболела этой страной и восхищаюсь ею до сих пор.

Путь в Индию

Уже при первом посещении Индии я поняла, что хочу жить в этой стране. Оставалось лишь понять, как остаться здесь навсегда. Переезд происходил довольно болезненно из-за материальных и визовых проблем. Мне было 22, я не могла сразу встать на ноги, поэтому приходилось несколько раз в год возвращаться домой. Мой план сработал лишь спустя три года.

Пока я не могла работать, просто стала контактировать с индийскими фотографами и организациями. Мне нужно было понять процесс, получить представление о том, как устроена индийская свадьба, поэтому я предлагала свои услуги студиям бесплатно. Откликнулась лишь одна, и каждый день я ходила на бесплатные съемки и жила на сбережения, сделанные в России.

Спустя некоторое время мне стали платить за съемку сто долларов, хотя позже я узнала, что студия продавала мои работы в несколько раз дороже. Когда я набрала клиентскую базу, решила открыть фирму и работать под собственным именем. Сначала были сложности, но в итоге мы все преодолели, и моя фирма успешно работает по сей день.

Варанаси

По приезде в Индию меня ничто не удивило: я была хорошо подготовлена к этой стране, поэтому не возникло диссонанса. Я не мечтала о сказочной Индии и принимала все реалии как данность. Когда чего-то сильно хочешь, перестаешь замечать мелкие неудобства.

Я поселилась в Варанаси, а до этого жила в Гоа и Дели. Варанаси — очень специфический город, он особо почитаем, потому что считается городом Шивы. Многие верят, что Шива здесь присутствует, а тот, кто завершит свой жизненный путь кремацией в Варанаси, сразу получит освобождение, даже если не заслужил его своим образом жизни.

Город похож на лабиринт: новые дороги врезаны в старую часть, находящуюся на побережье реки. До сих пор во время прогулок я нахожу здесь новые улицы, хотя живу тут уже долго.

Я поселилась в старой части Варанаси, потому что хотела быть ближе к реке. Этот район считается европеизированным. Тут мне комфортно, ведь с одной стороны — европейский кусочек жизни, с другой — историческое место с множеством храмов в пешей доступности.

Жизнь — игра

Местные жители очень открыты и доброжелательны. Гостеприимство — один из принципов индийской культуры: хозяин должен относиться к гостю как к божеству. Индийцы из всех азиатов больше всего похожи на русских, поэтому я не чувствую барьера в общении. Они могут подойти на улице, расспросить о жизни и сразу стать твоим другом.

Мне удалось пожить некоторое время в индийской семье, благодаря этому я здорово подтянула свой язык, хотя учила хинди еще в России. Даже несмотря на то, что я свободно им владею, стараюсь брать дополнительные уроки у преподавателя.

В Варанаси редко встретишь носителя русского языка, чего нельзя сказать о Гоа. Однако отношение к нашим соотечественникам в этих двух штатах сильно разнится. В Варанаси люди более скромные, придерживаются традиций, а в Гоа люди крутятся в туристическом бизнесе, и многих это испортило. Хотя индийцы не видят ничего плохого в зарабатывании денег. В индийской религии человек должен пройти четыре ступени, чтобы достичь освобождения: кама — удовлетворение желаний, артха — зарабатывание денег, дхарма — духовный рост и мокша — освобождение. Артха — одна из ступеней: человек не считается плохим, если он получает прибыль. На туристах грех не заработать!

Индусы не обманывают туристов, а играют с ними. В их представлении жизнь — это игра. У человека с восточным менталитетом есть установка: «Я называю тысячу, потому что мы будем торговаться и дойдем до определенной суммы, которая устраивает обоих». Индиец получает удовольствие от процесса, а мы при слове «тысяча» разворачиваемся и уходим, даже не вступая в игру.

Старшее поколение при упоминании о России часто говорит: «О, хинди руси бхай бхай!» («Индийцы и русские — братья»). Это лозунг советско-индийской дружбы, который был популярен в 1950-1980-е годы. Люди помнят об этом.

Традиции

Индия славится несметным количеством праздников и необычными традициями. Новый год — это повод погулять для молодежи. Самый главный индуистский праздник — Девали. Многие пускают фейерверки, украшают дома гирляндами, а бизнесмены закрывают счетные книги, поэтому в моем сознании этот праздник стал Новым годом. Мне важнее праздник победы над злом, я пытаюсь отмечать его с близкими людьми.

Мне нравится наблюдать за свадебными обрядами. В каждом штате они разные, даже разные касты одного штата отмечают это событие по-своему.

Свадебный обряд начинается со сватовства. Родственники жениха приходят к невесте и договариваются о свадьбе. Утром устраивают обряд михенди — кожу невесты и ее подружек расписывают хной. Вечером, накануне свадьбы, проводят сангид — танцевальную свадебную программу. Гвоздем вечера является танец невесты.

В свадебный день организуется обряд халди. Пастой из куркумы, смешанной с маслами и благовониями, умащивают невесту и жениха. На нашей белой коже это смотрится не так красиво — она приобретает желтый оттенок, а индийская переливается золотистым цветом. Свадьба считается завершенной после того, как молодожены обойдут костер семь раз.

Квартирный вопрос

Стоимость аренды жилья в индийских городах варьируется в зависимости от района. Апартаменты в жилом комплексе стоят дороже, так как необходимо платить членский взнос. В Дели я снимала трехкомнатную квартиру в спальном районе за 25 тысяч рублей. Апартаменты вне жилого комплекса обойдутся в 10-15 тысяч рублей, однако условия здесь значительно хуже.

Мой район в Варанаси считается дорогим из-за огромного количества европейцев, поэтому за апартаменты я плачу около 20 тысяч рублей. Но это не значит, что бедным людям приходится жить на улице — можно найти комнату даже за две тысячи рублей. Здесь есть жилье на любой кошелек, все зависит от запросов.

Я пользуюсь так называемой бесплатной медициной — то есть государственной. Даже турист в Индии может рассчитывать на льготное обслуживание. Медобслуживание этого типа хорошее, однако больницы оборудованы плохо, а очереди к врачам огромные. Все бедные люди пользуются государственной медициной, ведь посещение казенной клиники стоит всего 20-30 рублей.

Недоброжелатели

Вся моя жизнь — отпуск. Я много читаю, изучаю город, занимаюсь йогой, устраиваю мастер-классы для европейских путешественников, которые хотят узнать Индию лучше. Сегодня, например, мы рассказывали об индийской фольклорной живописи. В свободное время веду свой блог. Моя цель — показать Индию во всей ее красе.

Встречаются недоброжелатели, которые видят в Индии лишь плохое. Часто задают вопрос: «Как ты живешь среди такой грязи?» Я перестала отвечать, что в Индии есть на что посмотреть, кроме грязи. Когда меня в очередной раз спрашивают об этом, я задаю встречный вопрос: «Неужели в цивилизации, которой более пяти тысяч лет, не на что больше обратить внимание?» Мне хочется, чтобы люди замечали более тонкие вещи, ведь красота — в глазах смотрящего.

Недавно я выложила фото медитирующего человека на реке Ганг. Лагерь комментаторов разделился: одни писали «Как же я хочу оказаться там», а другие «А чего он сидит в такой помойке?» Это показательная ситуация — насколько по-разному люди могут смотреть на мир.

Индийская сказка

Мама была подготовлена к моему переезду — она знала, что рано или поздно это случится. Настоящие друзья поддержали, а что думают остальные — мне все равно. Это моя жизнь, и мне неважно, как другие относятся к этому.

Я здесь почти десять лет. Часто принимаю знакомых из России. Я меняю устоявшиеся представления об Индии как о небезопасном месте — своей жизнью и блогом я показываю, что это всего лишь штамп и шаблон.

Мне до сих пор непонятно, почему позитивно мыслящему человеку говорят, что он смотрит на мир сквозь розовые очки? Почему мы привыкли к тому, что негатив необходимо принимать как должное? Я показываю Индию такой, какой мы видели ее в детстве: как индийскую сказку, как что-то необычное. Потому что она такая и есть.