«Вся моя жизнь теперь — сплошной отпуск»3
- 7.01.2018, 13:31
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История женщины-фотографа, переехавшей в Индию.
Издание «Лента.ру» опубликовало рассказ фотографа Кати Пешаковой о том, как устроить жизнь в сказочной Индии:
- Индией я интересовалась с детства. Когда мне было 16 лет, знакомый пригласил меня на фестиваль кришнаитов. В движении сознания Кришны меня больше привлекала не сама организация, а индийская культура в ее общем проявлении. Для меня было важно познать суть Индии: историю, культуру, язык, религию. Я буквально заболела этой страной и восхищаюсь ею до сих пор.
Путь в Индию
Уже при первом посещении Индии я поняла, что хочу жить в этой стране. Оставалось лишь понять, как остаться здесь навсегда. Переезд происходил довольно болезненно из-за материальных и визовых проблем. Мне было 22, я не могла сразу встать на ноги, поэтому приходилось несколько раз в год возвращаться домой. Мой план сработал лишь спустя три года.
Пока я не могла работать, просто стала контактировать с индийскими фотографами и организациями. Мне нужно было понять процесс, получить представление о том, как устроена индийская свадьба, поэтому я предлагала свои услуги студиям бесплатно. Откликнулась лишь одна, и каждый день я ходила на бесплатные съемки и жила на сбережения, сделанные в России.
Спустя некоторое время мне стали платить за съемку сто долларов, хотя позже я узнала, что студия продавала мои работы в несколько раз дороже. Когда я набрала клиентскую базу, решила открыть фирму и работать под собственным именем. Сначала были сложности, но в итоге мы все преодолели, и моя фирма успешно работает по сей день.
Прошло всего две недели с тех пор как я свалилась на голову семейству М. Две недели моего неофициального удочерения и чрезмерной выдержки жены М. ⠀ Она мало со мной разговаривала, скажем прямо, игнорила, всегда старалась находится рядом, и показывать что вот она имеет на него все права 😂 ⠀ Она называла его по старинке на Вы, вместо имени обращалась "суние" - послушайте. Ей было 27, и он был первым. Все таки даже для Индии теперь это большая редкость. ⠀ Так вот, я собралась ехать в Агру, но на следующее утро было решено что раз молодые так и не съездили в медовый месяц почему бы им не поехать со мной в Агру 🙈 ⠀ Мы погрузились в машину. С нами поехал старший брат и его жена (я ее теперь тоже называла бхабхи),и их маленькая дочка. Индийцы не любят путешествовать в одиночку. Вот так и медовый месяц 😂🙈 ⠀ Впервые в этом путешествии я попробовала лепешки и чай в дхаббе - придорожной забегаловке. Такие места в основном держат панджабцы и пекут паратхи в тандуре. Такие остановки это обязательная часть путешествия и по особому приятны, особенно когда дело зимой и горячий чай и лепешки обжигают пальцы и губы 😄💕 ⠀ По пути мы заехали во Вриндаван и посетили место рождения Кришны. С тех пор я так и не побывала в тех местах, хотя это в часе езды от Агры. Тогдашние ощущения помню обрывками, мы гуляли совсем по индийски - посмотрели, пошли дальше 😥 Зашли в Банке Бихари, один из самых священных храмов Кришны, мне очень хотелось получить гирлянду с божества, но мне не дали 😣 Потом мы пришлись по базару, мне кажется для индийцев это маст ду в каждом новом городе 🙈 я купила статуэтку Кришны и здесь попробовала свои первые пани пури 😂 меня подвели к огромному пакету хрустящих шариков, за которым дядечка колдовал, подавая мне шарики наполненные разными смесями и водой. Я засунула его в рот - и тут мне показалось что во рту взорвалась бомба 🔥😵 сладко острый вкус дополнялся странного вкуса водицей. Ощущения были странными, но потом я попробовала еще один, и мне понравилось! Пани пури или голгаппе это одно из любимейших уличных блюд индийцев. ⠀ Переночевав мы отправились в Агру любоваться Тадж Махалом... ⠀ Читайте с начала по тэгу #мой_индийский_сериал 😘
Варанаси
По приезде в Индию меня ничто не удивило: я была хорошо подготовлена к этой стране, поэтому не возникло диссонанса. Я не мечтала о сказочной Индии и принимала все реалии как данность. Когда чего-то сильно хочешь, перестаешь замечать мелкие неудобства.
Я поселилась в Варанаси, а до этого жила в Гоа и Дели. Варанаси — очень специфический город, он особо почитаем, потому что считается городом Шивы. Многие верят, что Шива здесь присутствует, а тот, кто завершит свой жизненный путь кремацией в Варанаси, сразу получит освобождение, даже если не заслужил его своим образом жизни.
Город похож на лабиринт: новые дороги врезаны в старую часть, находящуюся на побережье реки. До сих пор во время прогулок я нахожу здесь новые улицы, хотя живу тут уже долго.
Я поселилась в старой части Варанаси, потому что хотела быть ближе к реке. Этот район считается европеизированным. Тут мне комфортно, ведь с одной стороны — европейский кусочек жизни, с другой — историческое место с множеством храмов в пешей доступности.
Читаю одного из любимейших индологов Ирину Глушкову, хочу оставить здесь цитату: "за пределами монолитного, санированного от разно- и многообразия, основательно подорванного и увечного индуизма, комплектацию которого взяли в свои руки сначала британские ориенталисты, а потом националисты и "армии" защитников , по-прежнему вздымвет волны "океан" иных учений , текстов и ритуалов. Океаноподобен и всеядно-необьятен список литературы , щедро вскормленный индуизмом Индии, или "океанизмом Океании". Редкая птица , не имеющая никаких шансов долететь куда бы то ни было, поплещется у его берегов и тут же присядет на выступающую отель - утвержденные мейнстримом книги и практики " #индуизм #katia_индуизм
Жизнь — игра
Местные жители очень открыты и доброжелательны. Гостеприимство — один из принципов индийской культуры: хозяин должен относиться к гостю как к божеству. Индийцы из всех азиатов больше всего похожи на русских, поэтому я не чувствую барьера в общении. Они могут подойти на улице, расспросить о жизни и сразу стать твоим другом.
Мне удалось пожить некоторое время в индийской семье, благодаря этому я здорово подтянула свой язык, хотя учила хинди еще в России. Даже несмотря на то, что я свободно им владею, стараюсь брать дополнительные уроки у преподавателя.
В Варанаси редко встретишь носителя русского языка, чего нельзя сказать о Гоа. Однако отношение к нашим соотечественникам в этих двух штатах сильно разнится. В Варанаси люди более скромные, придерживаются традиций, а в Гоа люди крутятся в туристическом бизнесе, и многих это испортило. Хотя индийцы не видят ничего плохого в зарабатывании денег. В индийской религии человек должен пройти четыре ступени, чтобы достичь освобождения: кама — удовлетворение желаний, артха — зарабатывание денег, дхарма — духовный рост и мокша — освобождение. Артха — одна из ступеней: человек не считается плохим, если он получает прибыль. На туристах грех не заработать!
По итогам вчерашнего дня: ⠀ 🌷Кажется я прихожу к мысли о том, что останусь в Варанаси на долго. Впервые на вопрос как на долго ты здесь я ответила не не знаю, а навсегда. ⠀ 🌷Нашла вид, который я хочу из окна своего дома 😍 ⠀ 🌷Придумала новые маршруты и туры, и для этого захотелось свою машину. ⠀ 🌷Суета уходит, остается только самое главное на чем я хочу концентрироваться. Чувствую себя в центре своей личной Вселенной, там где я должна быть прямо сейчас 🙏 ⠀ 🌷Впервые увидела слона в Варанаси. Все, можно теперь не ехать в Джайпур или Гоа за сгоном 😂 ⠀ 🌷Зрение ухудшается с ужасной суоростью, нужно опять брать более сильные очки 😥 ⠀ А какие у вас открытия ? ⠀ Новеньком Намасте 🙏 добро пожаловать в нашу горячую индийскую семью 😄 чтобы познакомиться читайте обо мне по тэгу #Katia_bio ⠀ И расскажите о себе, как познакомились с Индией, чем живете сейчас.
Индусы не обманывают туристов, а играют с ними. В их представлении жизнь — это игра. У человека с восточным менталитетом есть установка: «Я называю тысячу, потому что мы будем торговаться и дойдем до определенной суммы, которая устраивает обоих». Индиец получает удовольствие от процесса, а мы при слове «тысяча» разворачиваемся и уходим, даже не вступая в игру.
Старшее поколение при упоминании о России часто говорит: «О, хинди руси бхай бхай!» («Индийцы и русские — братья»). Это лозунг советско-индийской дружбы, который был популярен в 1950-1980-е годы. Люди помнят об этом.
Традиции
Индия славится несметным количеством праздников и необычными традициями. Новый год — это повод погулять для молодежи. Самый главный индуистский праздник — Девали. Многие пускают фейерверки, украшают дома гирляндами, а бизнесмены закрывают счетные книги, поэтому в моем сознании этот праздник стал Новым годом. Мне важнее праздник победы над злом, я пытаюсь отмечать его с близкими людьми.
Мне нравится наблюдать за свадебными обрядами. В каждом штате они разные, даже разные касты одного штата отмечают это событие по-своему.
Свадебный обряд начинается со сватовства. Родственники жениха приходят к невесте и договариваются о свадьбе. Утром устраивают обряд михенди — кожу невесты и ее подружек расписывают хной. Вечером, накануне свадьбы, проводят сангид — танцевальную свадебную программу. Гвоздем вечера является танец невесты.
В свадебный день организуется обряд халди. Пастой из куркумы, смешанной с маслами и благовониями, умащивают невесту и жениха. На нашей белой коже это смотрится не так красиво — она приобретает желтый оттенок, а индийская переливается золотистым цветом. Свадьба считается завершенной после того, как молодожены обойдут костер семь раз.
Варанаси - место, где ничего не происходит просто так. Здесь все встречи - давно предназначены в данном месте и в данный час. Где еще можно увидеть на улице просветленного человека и пригласить его на кофе? ⠀ Я давно им интересовалась. Старый итальянец с белой седой бородой. Его можно увидеть во многих документальных фильмах о Варанаси, и вот сегодня он рассказал нам свою историю. Разве у итальянцев голубые глаза? У этого - два ярких небесных сапфира вместо глаз. С фотографий, которые он выудил из своей сумки, на меня смотрит чернобородый цыган - не меньше. И эти глаза, как они не свяжутся с образом! Они - словно привет из других галактик. ⠀ Он приехал в Варанаси сорок лет назад, и его почти сразу нашел Учитель. Он говорит - в Индию приезжают только те, у кого здесь осталась незаконченная карма из прошлых жизней. Да, думаю я, это про меня. Он принял инициацию и двенадцать лет предавался тапасье - закалял свое тело и дух, сидел в медитации во льдах и окруженный кострами, обмазывался пеплом, и тп. ⠀ Теперь у него самого есть ученики, и вот это высшее существо так запросто сидит и распивает с нами кофе. ⠀ Он говорит - во всей Индии - Варанаси имеет мощнейшую энергию, и не каждый способен резонировать с ней. ⠀ Так что знайте, что раз вы достигли Индии, то здесь вы с особой миссией - хороший или плохой опыт, но это Урок, который вам подготовлен Вселенной. А Варанаси - это жемчужина в ожерелье. ⠀ Именно поэтому в своем туре, который делаю 3-15 января, я уделяю аж 4 дня только Варанаси. Мне кажется важным занырнуть в себя поглубже, понаблюдать находясь здесь за своими ощущениями. ⠀ Присоединяйтесь если готовы встретиться со своей Кармой лицом к лицу 😆 Кто знает, какие волшебные встречи здесь запланировала вам Судьба 😘 ⠀ #katia_туры #katia_оваранаси
Квартирный вопрос
Стоимость аренды жилья в индийских городах варьируется в зависимости от района. Апартаменты в жилом комплексе стоят дороже, так как необходимо платить членский взнос. В Дели я снимала трехкомнатную квартиру в спальном районе за 25 тысяч рублей. Апартаменты вне жилого комплекса обойдутся в 10-15 тысяч рублей, однако условия здесь значительно хуже.
Мой район в Варанаси считается дорогим из-за огромного количества европейцев, поэтому за апартаменты я плачу около 20 тысяч рублей. Но это не значит, что бедным людям приходится жить на улице — можно найти комнату даже за две тысячи рублей. Здесь есть жилье на любой кошелек, все зависит от запросов.
Я пользуюсь так называемой бесплатной медициной — то есть государственной. Даже турист в Индии может рассчитывать на льготное обслуживание. Медобслуживание этого типа хорошее, однако больницы оборудованы плохо, а очереди к врачам огромные. Все бедные люди пользуются государственной медициной, ведь посещение казенной клиники стоит всего 20-30 рублей.
Слышите переливы индийской мелодии? Как прекрасен Тадж Махал на фоне рассветного неба, правда? Ранним утром прохладно, и мы кутаемся в теплые яркие шали...😍 ⠀ Да, сегодня это мечта, а завтра может стать реальностью! Потому что у меня появилась идея путешествия, которое мы можем совершить вместе 🤗 ⠀ 🌼Я приглашаю вас на встречу моих читателей в Индии!🌼 ⠀ Такого еще не было, я в экстазе от моря идей! Да, я хочу познакомиться с вами в реальности и устроить вам настоящий индийский праздник! 🎉🎈✨🎇 ⠀ Чем же эта поездка будет отличаться от всех остальных туров ? ⠀ Это не просто тур, а встреча единомышленников, помните как раньше встреча радиослушателей? 😆🤗 ⠀ Конечно же мы отметим это настоящей индийской вечеринкой в Варанаси 🎉 ⠀ А кроме того у нас будет тур на 14 дней: ⠀ 🎈Мы увидим Тадж на рассвет ⠀ 🎈 Поживем в деревне ⠀⠀ 🎈 Научимся готовить и использовать специи ⠀ 🎈 Будем медитировать и заниматься йогой ⠀⠀ 🎈 Сходим в гости к индийской семье ⠀ 🎈 Будем носить сари и много фотографироваться ⠀ 🎈 Я очень люблю рассказывать об Индии, поэтому много лекций о культуре ⠀ 🎈 Особая программа на 3 дня в Варанаси ⠀ 🎈 Концерт индийской традиционной музыки ⠀ И еще кое какой сюрприз о котором вы узнаете получив программу по емейл 😋 ⠀ Кроме того будем делиться новыми идеями. У вас появятся бизнес проекты, единомышленники а может вы встретите свою любовь 😆 ⠀ Еще я думаю об уникальной программе только для Варанаси на 3 дня. Помашите ручкой кому интересно. ⠀⠀ Есть два варианта Встречи на 14 дней Познание Индии или на 3 дня Познание Варанаси . Оставляйте желаемые даты, подходящий вам вариант и свой емейл в комментариях.🙏 И до встречи 😍 ⠀ #katia_туры
Недоброжелатели
Вся моя жизнь — отпуск. Я много читаю, изучаю город, занимаюсь йогой, устраиваю мастер-классы для европейских путешественников, которые хотят узнать Индию лучше. Сегодня, например, мы рассказывали об индийской фольклорной живописи. В свободное время веду свой блог. Моя цель — показать Индию во всей ее красе.
Встречаются недоброжелатели, которые видят в Индии лишь плохое. Часто задают вопрос: «Как ты живешь среди такой грязи?» Я перестала отвечать, что в Индии есть на что посмотреть, кроме грязи. Когда меня в очередной раз спрашивают об этом, я задаю встречный вопрос: «Неужели в цивилизации, которой более пяти тысяч лет, не на что больше обратить внимание?» Мне хочется, чтобы люди замечали более тонкие вещи, ведь красота — в глазах смотрящего.
Недавно я выложила фото медитирующего человека на реке Ганг. Лагерь комментаторов разделился: одни писали «Как же я хочу оказаться там», а другие «А чего он сидит в такой помойке?» Это показательная ситуация — насколько по-разному люди могут смотреть на мир.
Индийская сказка
Мама была подготовлена к моему переезду — она знала, что рано или поздно это случится. Настоящие друзья поддержали, а что думают остальные — мне все равно. Это моя жизнь, и мне неважно, как другие относятся к этому.
Я здесь почти десять лет. Часто принимаю знакомых из России. Я меняю устоявшиеся представления об Индии как о небезопасном месте — своей жизнью и блогом я показываю, что это всего лишь штамп и шаблон.
Мне до сих пор непонятно, почему позитивно мыслящему человеку говорят, что он смотрит на мир сквозь розовые очки? Почему мы привыкли к тому, что негатив необходимо принимать как должное? Я показываю Индию такой, какой мы видели ее в детстве: как индийскую сказку, как что-то необычное. Потому что она такая и есть.