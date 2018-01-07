ЕС выставил России пятимиллиардный счет 11 7.01.2018, 13:39

8,807

Брюссель требует от Москвы компенсацию за четыре года продовольственного эмбарго.

Брюссель повышает давление на Москву в "битве санкций", которая вспыхнула между ними с первых дней российской агрессии против Украины.

Евросоюз теперь добивается, чтобы Москва выплатила 1,4 миллиарда евро за каждый год, утверждая, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года, когда отношения президента Владимира Путина с Западом стали напряженными.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники, добавляя, что требование ЕС перешло на новую серьезную фазу на этой неделе (перевод – zn.ua). Всемирная Организация Торговли направила европейский иск против России в суд. Неназванный чиновник ЕС пояснил изданию, что арбитражный процесс решит, оправданы ли европейские претензии, а дальнейшая процедура будет определять возможность ввести меры против Москвы.

Россия запретила импорт европейской свинины до того, как российские войска оккупировали Крым. Это произошло еще на фоне Революции Достоинства в Украине, которая привела к свержению режима Виктора Януковича. Тогда Москва оправдала свое решение якобы вспышками африканской чумы свиней в Польше и Литве. ЕС подчеркивает, что запрет импорта свинины из всех стран союза, а не только из этих двух, была неоправданной. Литовские чиновники добавляют, что свиная чума была распространена именно в России и могла перенестись на соседние страны дикими кабанами.

Тем временем Киев тоже пытается через ВТО оспорить экономическое давление Кремля. В октябре Украина направила в ВТО третий иск против России. В МЭРТЕ настаивают, что ограничивая импорт украинской продукции, РФ нарушает свои обязательства перед ВТО.