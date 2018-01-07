Самые смелые автомобильные рекорды 2017 года 1 7.01.2018, 13:46

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Стал историей 2017 год, а посему самое время вспомнить самые невероятные рекорды, которыми он запомнился.

Издание abw.by предлагает видеоподборка различных автомобильных (и не только!) достижений, установленных в ушедшем году.

Итак, прошлой весной кроссовер Porsche Cayenne смог сделать то, что не удавалось ни одному другому стандартному автомобилю, - он отбуксировал самый крупный пассажирский самолет в мире, Airbus A380 массой 285 тонн, на расстояние 42 м!

Новый рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, был установлен в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Сперва самый крупный пассажирский самолет в мире отбуксировал Cayenne S Diesel с 4,2-литровым турбодизелем мощностью 385 л.с., после чего попытку успешно повторил 570-сильный Cayenne Turbo S с 4,8-литровым бензиновым V8. Оба автомобиля, уверяют в Porsche, были в стандартной заводской комплектации.

Весной 2017 года подоспел еще один рекорд. На взлетной полосе аэрокосмического испытательного центра в калифорнийском Мохаве "прокачанный" до 2000 л.с. внедорожник Land Cruiser, переименованный в Land Speed Cruiser, под управлением бывшего гонщика серии NASCAR Карла Эдвардса разогнался до 370 км/ч. В компании радостно рапортовали о новом рекорде скорости среди SUV и внедорожников.

Тем не менее экспертами Книги рекордов Гиннесса результат Land Speed Cruiser признан не был! Во-первых, какой же это внедорожник? У Land Speed Cruiser донельзя заниженная подвеска, покорять на таком можно разве что гладкий автобан. В общем, прежним рекордсменом по-прежнему остается Mercedes GLK, над которым поработало тюнинг-ателье Brabus. Но самое главное - рекордный GLK от Brabus поступил в открытую продажу, в то время как Land Speed Cruiser существует в единственном экземпляре, хотя и превзошел прежнее достижение на 31 км/ч.

И еще один рекорд, но в этот раз установленный всего на одном колесе! Японский мотоциклист Масару Абе проехал на заднем колесе скутера 500 км, побив тем самым предыдущее достижение 25-летней давности (330 км). Заезд проходил на одном из автодромов в Японии.

33-летний Абе использовал скутер Yamaha Jog, а чтобы ему хватило топлива на весь заезд, на руле была установлена специальная система дозаправки. Примерно через восемь часов после старта он побил прежний рекорд, но после 13 часов "одноколесной" езды Абе все же был вынужден прекратить заезд из-за невыносимой боли, онемевших рук и обезвоживания. А ведь японец рассчитывал проехать так 600 км!

Любопытный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, был установлен в Голландии - по самому большому количеству электромобилей, собравшихся в одном месте. В провинции Брабант был закрыт 3,6-километровый отрезок дороги, на котором выстроились 746 электромобилей - и это на 169 машин больше предыдущего достижения. Следует отметить, что в установлении рекорда приняли также участие автобусы, грузовики и мотоциклы на электротяге. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году в Германии - тогда на территории ныне не действующего берлинского аэродрома Темпельхоф собралось 577 "электричек". До этого достижение принадлежало американцам, которые в 2014 году в Сан-Франциско собрали 507 электрокаров.

Британская Jaguar в прошлом году с помпой провела премьеру своего нового компактного "паркетника" E-Pace. Автомобиль выполнил трюк "бочка" - 15,3-метровый затяжной прыжок с оборотом на 270 градусов, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Да, до сих пор полноценную "бочку" серийному автомобилю сделать не удавалось!

Рекордный прыжок исполнил известный водитель-каскадер Терри Грант. Чтобы разогнаться до нужной скорости, ему потребовалось 160 м, а перегрузка во время поворота составила 5,5g. Отметим, что Грант неоднократно выполнял сложнейшие трюки на съемочных площадках и 21 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

Тем временем китайские инженеры и разработчики Lucid Motors сосредоточились на доводочных испытаниях своего электромобиля Air, появление серийной версии которого запланировано на этот год. Еще в апреле 2017-го китайцы привезли на полигон в Огайо прототип будущего электрокара, который на скоростном кольце смог разогнаться до 350 км/ч.

Но тогда на этой отметке сработал ограничитель скорости, который летом был снят, - без него прототип смог развить на прямом участке трассы в Огайо 378,9 км/ч! К слову, в Lucid Motors обещают, что готовый электромобиль будет еще быстрее участвовавшего в заезде прототипа! В общем, китайцы намерены вывести на дороги самый быстрый электромобиль в мире.

Наконец, минувшей осенью отметилось детище шведской Koenigsegg, чей гиперкар Agera RS, во-первых, смог разогнаться до 400 км/ч за 26,88 секунды. Для полной остановки купе понадобилось еще 9,56 секунд и 483 м пути. Итого на упражнение ушло 36,44 секунды - и это лучше прежнего рекорда, который недолго удерживал Bugatti Chiron. Напомним, что установил его Хуан-Пабло Монтойя.

За рулем Agera RS находился гонщик-испытатель Никлас Лилья, который вывел 1360-сильное купе на взлетную полосу аэродрома Vandel в Дании. В планах шведов - проделать такой же трюк с более мощной Regera, которая должна оказаться еще быстрее в разгоне до 400 км/ч с полной остановкой. Что же, ждем нового рекорда уже в наступившем году!