Невзоров рассказал о саморазоблачении Поклонской 16 7.01.2018, 14:14

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Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ «попалась» на утке в прямом смысле слова.

Публицист Александр Невзоров уличил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, известную своей демонстративной религиозностью, в попрании православных традиций.

– В эфире «Эха Москвы» я задавал вопрос, который тогда показался всем риторическим: а действительно ли эта девушка – птеродактиль, прилетевшая к нам из темной глубины веков, или она все-таки прикидывается? И тогда казалось, что этот вопрос просто не может иметь, в принципе, никакого ответа. Что она, действительно, конечно, умом не блещет, но вот так, чтобы глупо взять и где-нибудь проколоться и рассказать, что она придуривалась, она, конечно, никогда не расскажет, и что мы не узнаем правду, – сказал Невзоров в очередном эфире «Эха Москвы». – И, вы знаете, я думал, что все-таки она исполняет роль медийной фанатички. Потому что только в новогодние дни могла появиться такая изумительная информация. Вот этот проколище, наконец, случился. Произошло удивительное по своей красоте и изяществу саморазоблачение.

Невзоров имел ввиду, что пламенная православная активистка спалилась на утке. Поклонская рассказала «Комсомольской правде», как будет встречать Новый год:

– Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом. Вот вам мой фирменный рецепт! Сначала утку нужно замариновать, можно взять адыгейскую соль, потом растираем тушку черным перцем. Делаем в утке небольшие надрезы, в них засовываем чеснок и круглый душистый перчик с лавровым листом. Затем все смазываем горчицей, оливковым маслом. Внутрь кладем яблоки, чернослив, грецкие орешки. И все - в духовку. Запекается в зависимости от веса. Если утка на два кило - ставлю на два часа.

Между тем Новый год приходится на период рождественского поста, с которым фаршированная утка не стыкуется ну просто никак!

– Красотка Поклонская дает предновогоднее интервью, в котором долго и сладострастно рассказывает о любимом новогоднем блюде и его поедании и приготовлении. И, разумеется, это оказывается жирная румяная уточка весом в два килограмма, – констатирует Невзоров. – Вот у этой православной фанатички в дни Рождественского поста, его самой строгой части хватает ума любовно, подробно и с дрожью в голосе описывать, как нужно надрезать, фаршировать, шинковать, набивать, запекать…

– Так что с Поклонской все понятно. Скорее всего, она прикидывается. Потому что такое отношение к посту и религиозный фанатизм полностью не совместны, – подытожил публицист, констатировавший, что набожная дива из Госдумы с высокой колокольни плюет на православные традиции.