Польский «Виве» рассматривает Владислава Кулеша на замену Каролю Белецкому 7.01.2018, 14:05

Полусредний минского СКА и сборной Беларуси по гандболу попал в сферу интересов польского клуба.

Как сообщает портал echodnia.eu, в клубе из Кельце рассматривают 21-летнего белоруса Владислава Кулеша в качестве возможной замены ветерану Каролю Белецкому.

"Мы действительно интересуемся Кулешом, мы за ним наблюдаем. На данный момент у нас есть несколько игроков на позиции левого полусреднего, но этот молодой гандболист вполне может заменить наших звездных ветеранов в будущем", — рассказал президент "Виве" Бертус Серваас.

Напомним, по окончании сезона-2017/18 в клуб из Кельце перейдет белорус Артем Королек.