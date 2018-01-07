В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв 7.01.2018, 14:26

3,547

Фото: aftonbladet.se

Взорвался подобранный прохожим неизвестный предмет.

В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв, сообщает ria.ru.

Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро Ворбю стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает стокгольмская полиция.

Мужчину доставили в больницу.

Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему 60 лет, вместе с ним во время взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Сообщение поступило в 13.07 (по Минску), место происшествия оцеплено.