Трое основателей криптовалюты Ripple стали мультимиллиардерами 11 7.01.2018, 14:36

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Состояние лидера триады, Криса Ларсена, оценивают в $56 миллиардов.

За последние несколько недель все сооснователи компании Ripple Labs Inc, владеющей 60% токенов XRP, стали миллиардерами благодаря экспоненциальному росту курса криптовалюты. Об этом сообщает CCN.

Так, на пике роста XRP ($3,84 за токен) состояние сооснователя Ripple Криса Ларсена, лично владеющего 5,19 млрд XRP и 17% долей в Ripple Labs, гипотетически составляло $55,8 млрд.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Ларсен должен был бы занять 8-е место между основателем Google Ларри Пейджем ($54,1 млрд) и мексиканским магнатом Карлосом Слимом ($63,2 млрд).

Кроме того, покинувший компанию в 2013 году Джеб Маккалеб, также известный как основатель блокчейн-стартапа Stellar, сохранил право на 5,3 млрд XRP (на данный момент — $17,3 млрд). Эти токены, однако, закрыты в эскроу-счете, и Маккалеб получает только фиксированные ежемесячные выплаты.

В свою очередь, нынешний CEO компании Брэд Гарлинхаус владеет долей 6,3%, а также неизвестным количеством токенов XRP. По предварительным оценкам его состояние уже превышает $10 млрд.

Ранее ForkLog сообщал, что Ripple занял 2-е место в списке CoinMarketCap. Кроме того, курс также позитивно отреагировал и на слухи о добавлении на Coinbase.