Какие коммунальные услуги и на сколько подорожали с 1 января 8 7.01.2018, 14:53

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Как потяжелеют «жировки» после утверждения Лукашенко новых тарифов на услуги ЖКХ.

С 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ. Портал tut.by посмотрел, на какие услуги и на сколько выросли тарифы.

Как изменились льготные тарифы

Из хороших новостей — тариф на одну из самых весомых строчек в жировке — теплоснабжение (отопление и обогрев воды) — не изменился, он по-прежнему составляет 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капитальный ремонт жилого дома также не изменился, он остался на прежнем уровне — 0,0953 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,1015 рубля (до подорожания — 0,0983 рубля). Летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3275 рубля (раньше — 0,3081 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3275 рубля за кубометр газа независимо от сезона (было — 0,3081 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 2,62 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 2,44 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 7,53 рубля за кубометр (до подорожания — 6,95 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,26 рубля (было — 3,26 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4874 рубля за кубометр газа в отопительный период и 0,1824 рубля летом.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон не изменится и составит 5,7713 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, а летом вырастет до 0,8733 рубля (было — 0,8216 рубля).

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,62 рубля (было — 0,5835 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 13,02 рубля (раньше — 12,25 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1218 рубля за 1 кВт•ч (было — 0,1094 рубля).

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0853 рубля за 1 кВт•ч (раньше — 0,0764 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2436 рубля (раньше — 0,2189 рубля).

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 1,1003 рубля за 1 кВт•ч (до подорожания — 0,09 рубля), в остальное время суток — 0,1863 рубля (было — 0,1674 рубля).

Тариф на водоснабжение подняли с 0,5748 рубля до 0,8053 рубля, на водоотведение (канализацию) — с 0,3838 рубля до 0,6191 рубля. Тариф на техобслуживание жилого дома утвердили на уровне 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (было 0,1084).

Тариф на техобслуживание лифта составит 1,4 рубля за одного проживающего (было 1,28 рубля).

Тариф на вывоз мусора с 1 января составляет 8,8076 рубля за кубометр в домах, оборудованных работающим мусоропроводом, и 7,5483 рубля за кубометр в домах без мусоропровода. Напомним, ранее тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами составлял 6,5466 рубля за кубометр.

В ноябре прошлого года в Минске ввели дифференцированные тарифы на вывоз мусора. Жильцы домов с мусоропроводом будут платить по более высокому тарифу по сравнению с теми, кто живет в домах без мусоропроводов. Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик сообщала, что «дифференцированный тариф после его обкатки в Минске будет введен и в других городах».

Как изменились 100-процентные тарифы

С 1 января в Беларуси снизили экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) на теплоснабжение, теперь он составляет 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18).

Полный тариф на водоснабжение составляет с 1 января 0,9111 рубля за кубометр (раньше — 0,83 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,776 рубля за кубометр (раньше — 0,6556). Тариф на техобслуживание жилого дома вырос до 0,1274 рубля за один квадратный метр (раньше — 0,1155 рубля).

Вывоз мусора обойдется в 9,991 рубля за кубометр в домах с мусоропроводом, а в домах без мусоропровода — 8,5421 рубля за кубометр.

Тариф на техобслуживание лифта увеличился до 1,6 рубля на одного проживающего (было — 1,33).

Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.