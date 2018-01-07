Из канала Брестской крепости «всем миром» доставали автомобиль 1 7.01.2018, 15:04

4,508

Фото: virtualbrest.by

Водитель опешил от такой солидарности.

Вчера, 6 января 2018 года поздно вечером очевидцы сообщили - в обводной канал Брестской крепости по ул. ГОБК скатился автомобиль. Позже станет известно, что водитель вероятно был выпивший, сообщает virtualbrest.by.

Но, делать выводы - это область ГАИ, они проверят, были ли там на самом деле промилле, или очевидцам просто "показалось".

Между тем, достать автомобиль из канала было не таким уж легким делом, подключили всех, и даже случайных помощников.

В целом, с задачей справились, не без последствий для самого автомобиля, но понемногу, потихоньку, транспортное средство вернули на проезжую часть.