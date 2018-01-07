Из канала Брестской крепости «всем миром» доставали автомобиль

Из канала Брестской крепости «всем миром» доставали автомобиль1
- 7.01.2018, 15:04
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Водитель опешил от такой солидарности.
Вчера, 6 января 2018 года поздно вечером очевидцы сообщили - в обводной канал Брестской крепости по ул. ГОБК скатился автомобиль. Позже станет известно, что водитель вероятно был выпивший, сообщает virtualbrest.by.
Но, делать выводы - это область ГАИ, они проверят, были ли там на самом деле промилле, или очевидцам просто "показалось".
Между тем, достать автомобиль из канала было не таким уж легким делом, подключили всех, и даже случайных помощников.
В целом, с задачей справились, не без последствий для самого автомобиля, но понемногу, потихоньку, транспортное средство вернули на проезжую часть.