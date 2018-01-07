100 лет назад украинцы изгнали большевиков из Крыма 7.01.2018, 15:14

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Необходимо не формально, а всенародно отмечать столетие Украинской революции 1917–1921 годов.

«Удивляет то, что в самой Украине момент фундаментального расхождения «исторических биографий» Украины и России остался для публичного пространства, в сущности, только поводом к «политическим новостям». Ведь большинство наших граждан лучше знает Василия Чапаева, чем Петра Болбочана. А вот в следующем, 2018-м, исполнится 100 лет с момента изгнания украинскими войсками российских большевиков из Крыма», - об этом в своей статье для ZN.UA пишет Кирилл Галушко, кандидат исторических наук. Автор подчеркивает, что это замечательные аналогии с тем, чего мы хотим сегодня.

«Будет обидно, если упоминание об этом будет звучать у нас только один день в «политических новостях», — пишет историк.

Он также напоминает, что необходимо не формально, а всенародно отмечать столетие Украинской революции 1917–1921 гг.

«Круглая дата 100 и сам факт, что те границы, которые сегодня защищаем, мы получили именно в те годы и именно тогда впервые их обороняли, должен быть достойным не одного, а нескольких масштабных медийных проектов. Но этого, к сожалению, не случилось», — подчеркивает автор.