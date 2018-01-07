«При желании убежать можно из любого детского сада» 2 7.01.2018, 15:23

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Светлогорской воспитательнице просто не повезло вовремя словить детей?

Отвести своего ребенка в детский сад и быть за него спокойным – мечта, наверное, каждого родителя. Но последние события из детсадовской жизни поколебали уверенность в полной безопасности малышей, которые на целый день остаются без родителей.

Воспитатель светлогорского садика, откуда сбежали малыши, уже уволена. Говорят, должности лишилась и заведующая садом. Случай уже назван вопиющим. Но воспитатели, которые работают в садах не первый год, утверждают, что светлогорскому педагогу просто не повезло вовремя словить детей, а убегают они не так уж и редко, пишет rebenok.by.

Самая большая проблема - много детей на одного педагога

Ольга Игоревна (имя изменено) работает в саду 9 лет. Она рассказывает, что лично за время ее работы были совершены две попытки побега. Некоторые дети часто пытаются убежать.

«Таких, как правило, нужно сразу же брать на жесткий контроль и давить на родителей, которые могут даже не знать, что это болезнь такая, а не какая-то вредность или невоспитанность. В саду, в котором я работала раньше, ребенок ушел за территорию во время прогулки. А как за ними всеми усмотреть, когда ты одна, а детей от 15 человек (чаще – больше)?

Ты начинаешь играть, завязывать шнурки, разговаривать с одним, а спиной поворачиваешься к другому. Вот и я так отвлеклась, а ребенок трех лет за верандой пролез в дырку от забора и пошел гулять. Я не уверена, что это была полностью моя вина, потому что территория сада все же должна быть огорожена так, чтобы воспитатель не был вынужден контролировать еще и каждую щель. Но ребенка я быстро хватилась и догнала. С тех пор не разрешаю играть за верандами, прятаться и подходить к забору.

Второй случай был, когда девочка 4 лет вышла в раздевалку за расческой (я ее пустила) и ушла в соседнюю группу к своей старшей сестре. Страшного тоже не случилось, пропажа быстро обнаружилась и нашлась, но сам факт, что я не усмотрела, был. За время работы у меня уже появилась привычка постоянно пересчитывать детей».

Ольга Игоревна считает, что во многих белорусских садах есть серьезные проблемы с организацией охраны.

«В некоторых садах входные двери открыты всегда, может зайти посторонний человек – а ведь это тоже опасно, неизвестно, кто там может прийти, с какой целью. О проблемных ограждениях я уже говорила. Хотелось бы, чтобы они не позволяли ребенку выйти за территорию и еще лучше, чтобы к детям не мог подойти чужой человек и начать их угощать конфетами или показывать что-нибудь не очень приличное. Но самая большая проблема в том, что часто на несколько десятков детей приходится только один воспитатель.

А еще воспитатель может работать целый день, с 7 утра и до вечера - пока детей не разобрали, часто это уже начало седьмого. К концу дня просто устаешь и можешь на самом деле «проворонить» что-то важное».

Но только ли в воспитателе здесь дело?

Убежать можно из любого сада

Елена Викторовна работала в двух разных детских садах и уверена, что при наличии желания убежать можно было из каждого.

«Тут все же многое решает воспитатель. Я знаю случаи, когда воспитатели во время тихого часа оставляли детей и пили чай в соседней группе. На прогулке часто болтали друг с другом, пока дети лазили за верандами.

В одном саду у нас тоже был случай, когда ребенка словили за пределами сада. Площадка просто была возле выхода, ребенок собрался и ушел на детскую площадку во двор жилого дома, в нескольких метрах от сада. Его словили на горке. Что в это время делал воспитатель?

Отвлекся на других детей, задумался, подумал, что ребенок играет внутри горки. Знаете, есть такие закрытые крутые горки для детей постарше, туда можно залезть и тебя никто не увидит.

Я мало понимаю, зачем их ставят в садах. Но явно об удобстве воспитателя, которому нужно постоянно контролировать количество детей, никто не думает. Вообще, я считаю, что важно помнить, что воспитатель тоже человек и может произойти разное.

А поэтому защита должна быть удвоена. Если воспитатель не досмотрел, то ребенок не должен выйти за территорию сада. А у нас пока и «дырявые» заборы, и открытые калитки, и отсутствие дежурного на выходе позволяют любому ребенку, которому придумалось уйти погулять, сделать это без серьезных препятствий».

Никак не убежишь!

Ольга Петровна работает несколько лет в новом здании сада. И уверяет, что детский побег полностью исключен.

«Заведующая «держит» сад в ежовых рукавицах, я даже допустить мысль, что ребенок незамеченным вышел из группы и дошел хотя бы до выхода, не могу. Во-первых, воспитатели всегда смотрят и пересчитывают детей. Во-вторых, если предположить, что ребенок убежал из группы, то он не выйдет из здания – двери закрыты, их открывает комендант, которая сидит там же. Если убежал с площадки, то нужно будет или перелезть через забор, а тут вероятнее всего на камерах, которые стоят по всему саду, нарушителя заметят. Или ребенок дойдет до калитки, которая постоянно заперта на ключ, и остановится. Поэтому я исключаю полностью возможность уйти из нашего сада».

А вы уверены в том, что ваш ребенок в детском саду в безопасности?