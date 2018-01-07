Видеофакт: В Курске устроили давку из-за бесплатных конфет 11 7.01.2018, 15:26

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Фото: НТВ

Перед «выборами» жителям России раздают бесплатные конфеты, календари и даже кепки.

Но без давки получить это непросто, пишет zn.ua.

В городе Курске жители устроили давку из-за подарков, которые раздавала парламентская партия ЛДПР.

Как сообщают местные СМИ, жителям города дарили календари и конфеты, блокноты и кепки.

Видеокадры свидетельствуют, что в борьбе за подарок русские «избиратели» ругались и толкались, не обращая внимания на детей.