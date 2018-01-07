Сборную Беларуси по биатлону сняли с дистанции в Оберхофе 16 7.01.2018, 15:31

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Дарья Домрачева

Дарью Домрачеву сняли с дистанции из-за того, что сборная Беларуси отставала от лидеров на целый круг.

В эти минуты в Оберхофе проходит женская эстафета. На заключительном этапе белоруску Дарью Домрачеву сняли с дистанции из-за того, что сборная Беларуси отставала от лидеров на целый круг, сообщает pressball.by.

Отметим, что Домрачева заработала по ходу гонки штрафной круг. Всего наша команда заработала 4 штрафа (3 у Динары Алимбековой).

Таким образом, белоруски завершили гонку на пятнадцатом месте. Всего на трассу вышли 20 команд.

7.01. Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Франция (А.Бескон, А.Шевалье, С.Аймонье, Ж.Бреза) 1:12.42,4 (1+10)

2. Германия (В.Хинц, Д.Хермманн, Ф.Пройс, М.Хаммершмидт) +32,4 (2+13)

3. Швеция (Л.Перссон, А.Магнуссон, Э.Хогберг, М.Бронссон) +48,2 (0+8)

4. Россия +1.04,7 (1+5)

5. Украина +1.15,8 (0+12)

6. Италия +2.06,9 (2+8)

7. Финляндия +2.34,7 (1+11)

8. Польша +2.52,6 (2+13)

9. Чехия +3.04,8 (1+18)

10. Норвегия +3.22,9 (2+15)

…15. БЕЛАРУСЬ (Н.Скардино, Н.Писарева, Д.Алимбекова, Д.Домрачева) снята за 1 круг отставания (4+12)