Строитель из Борисова: Чем меньше город, тем больше в нем счастливых людей 4 7.01.2018, 15:41

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У жителей небольших городов Беларуси есть преимущества перед минчанами.

Об этом сайту ex-press.by рассказал 24-летний борисовчанин Максим, строитель и просто позитивный человек:

— Максим, расскажи о своей работе?

— В 2014 году пришел молодым специалистом в СУ-278 “Строительный трест №21” после колледжа на отработку, благо взяли. Там мне помогли разобраться, что да как, показали, рассказали. Очень благодарен трудовому коллективу за приобретенный опыт, навыки и знания. Работа мастером мне очень нравилась. Было тяжело, неспокойно, стройка все-таки — большая ответственность, здесь сложно все запланировать до мельчайших деталей, очень тяжело, иногда, в план вложиться. Но справлялся. Что касается зарплаты, то получал в то время от 4.5 до 5.5 млн старыми деньгами. Лично мне хватало. Тем более как молодой специалист — грех жаловаться!

— Какой тебе строительный объект запомнился больше всего?

— Детский сад на 230 мест в 6-м микрорайоне. Как сейчас помню момент, когда прораб ушел в отпуск, а потом попал в больницу, и я остался на объекте из руководства один. Работали на субподряде у СУ-123 «Строительного треста №3». Так вот, около 3-х месяцев, до сдачи объекта в эксплуатацию, работал «без прикрытия»! В стрессовой ситуации процесс обучения пошел быстрее в несколько раз! Благо в подчинении находились ответственные и квалифицированные бригады рабочих, которые лучше меня знали свою работу и всячески мне помогали! В 2017 году мне пришлось уйти из строительного управления по личным обстоятельствам.

— У тебя есть хобби?

— Сейчас появилось свободное время, я могу его даже дома активно проводить. Чередую физические упражнения с прослушиванием музыки и просмотром роликов «ВКонтакте». Хожу на тренировки, периодически захаживаю в паб поиграть в бильярд и настольный футбол. Посещаю занятия по английскому языку, занимаюсь саморазвитием: читаю книги, общаюсь с интересными людьми.

Хожу на рукопашный бой три раза в неделю. Мы не зацикливаемся на чем-то одном, но основная задача — подготовить себя к самообороне в любых условиях и обстоятельствах. Учимся обороняться от оружия: ножа, палки, дубинки. Не тренируемся ради соревнований, на них ездим как на проверку своих знаний, умений и навыков. Каждая тренировка в школе — это всегда что-то новое.

— Есть ли у тебя мечта?

— Есть. Хочу, чтобы рано или поздно в наше общество вернулись истинные человеческие ценности, а не подменные. Мечтаю жить в деревне с любимой женщиной, воспитывать своих детей, которых будет много, и наслаждаться жизнью, которая нам дана!

— А ты любишь путешествовать?

— У меня небольшой опыт путешествий. Но мне всегда хотелось изучать что-то новое, смотреть, как живут другие люди. А те знания, которые имеются о других странах, народах и культурах, хотелось бы подкрепить своим личным опытом, а не чьим-то мнением. Запомнилась поездка в Тунис, мой отдых длился 2 недели. Если бы в первую неделю меня спросили, как я отношусь к этой стране, я бы сказал, что отрицательно. Все потому что я был в туристической зоне, там бизнес на каждом шагу, турист — это ходячий кошелек. Так, к сожалению, везде. Но мое мнение о Тунисе к окончанию отдыха поменялось кардинально. На него повлияло двухдневное путешествие — автобусный тур по Тунису, с остановками по всей стране.

Ночевали мы в другом отеле. На второй день в полпятого утра нас ждала прогулка на квадроциклах в пустыню Сахара. Мы приехали на место и нам сообщили, что сейчас будет восход солнца, все сразу оживились, приготовили фотоаппараты, телефоны, я на видео снял рассвет. Это было волшебно. Вот это путешествие, рассвет, катание на верблюдах, также можно было на самолете-кукурузнике полетать. Мы два дня колесили по стране, катались на верблюдах, можно было на самолете-кукурузнике полетать. Только выехав за пределы туристической зоны, можно увидеть, как реально живут люди в этой стране.

Самый яркий момент, как сейчас вижу: мы проезжаем через какую-то деревушку, там была потрясающая атмосфера. Вечером люди, сделав все свои дела, выходили из жилищ и садились на скамеечки возле своих домиков, общались с соседями. Вот так они сидели и обсуждали что-то, отдыхали, а не замыкались в квартирах, как мы. Прекрасно помню улыбки детей, бегущих за автобусом и махающих нам руками. В туристической зоне я такого не видел. У меня очень сильно поменялось отношение к стране, к культуре, к людям.

— Какое твое любимое блюдо?

— Все мамины блюда. Мама всегда готовит с любовью и душой. Стараюсь не питаться в «общепитах».

— Ты любишь Борисов?

— Люблю, потому что это мой родной город. Я жил в Минске четыре года и знаю, что такое столица. Мне не нравится образ жизни минчан. На мой взгляд, там больше несчастных людей, там меньше улыбок, там меньше эмоций, там своего рода матрица, где каждый живет в своем мирке, в своем коконе и очень не любит, когда его беспокоят.

Вообще, считаю, что чем меньше город, тем больше в нем счастливых людей, тем больше он предрасположен для жизни. Во-первых, потому что в маленьком городе люди друг друга знают, и ты не будешь ходить и отворачиваться от тех, кого знаешь. Во-вторых, тут люди дружелюбнее. К тому же я не знаю ни один город так хорошо, как Борисов. Я не хочу ехать куда-то еще, чтобы там строить свою жизнь. Нужно будет заново все изучать, адаптироваться к новым условиям, к тому же неизвестно, какие там будут условия. Здесь я знаю все на уровне чувств и интуиции.

— Как тебе культурная жизнь Борисова?

— Может показаться, что у нас серый и скупой город на культурные мероприятия и развлечения, но это не совсем так. Просто молодежь много о чем не знает. Для меня мероприятий достаточно. Я, конечно, не могу объективно оценивать культурную жизнь Борисова, потому как даже не знаю всего, что в городе происходит и организовывается. Но если я чего-то хочу, то я поеду туда, где это проводится. Выставки, театр, постановки? Очень хорошо, если есть такие мероприятия, потому что всегда есть люди, которым это интересно. То же кино, правда, я за последний год максимум два раза ходил в кинотеатр. Я очень люблю читать книги. В книгах вы можете, как главный участник событий, спасать, сражаться, путешествовать. А что такое кино, телевизор? Там все за вас решили, уже есть образы, вы смотрите на них, как обыватель, даже вопросы не задаете.

Все мои последние книги связаны с экзотерикой и самопознанием. Почему-то сейчас вспомнил о первой прочитанной книге — «Робинзон Крузо», меня тогда отец заставлял ее читать: «Читай книгу, а то никуда не пойдешь!». А для подростка не пойти на улицу — это целая трагедия! В школе у меня не было особой тяги к чтению. А литература на лето всегда меня обходила стороной — зачем читать 10 книг, когда я лучше пойду с пацанами в футбол играть. «Война и мир», 2 тома, нет уж. Я считаю, что литературу такого рода нужно читать в более зрелом и осознанном возрасте.

— А что ты посоветуешь почитать?

— Серию книг «Звенящие кедры России». Серия замечательная, в ней 9 книг. Хорошие книги, простые в чтении, легкие для восприятия. А еще Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности». Эти книги, своего рода, инструкции по эксплуатации судьбы.

— У тебя есть девиз по жизни?

— Все, что ни делается, все к лучшему — мое жизненное кредо, а замыкаться, расстраиваться, сидеть и горевать у разбитого корыта — это не мое. Я буду искать способы купить новое корыто или починить это, но никак не плакать над случившимся. Много есть всяких фраз по ситуациям, вообще, я — оптимист.

— Чтобы ты хотел сделать для города?

— Разберусь с собой, прежде чем что-то задумывать для города. Если честно, Борисову очень не хватает ярких красок!