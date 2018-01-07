Теряет ли Кремль влияние в Молдове? 1 7.01.2018, 15:49

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Эксперты оценили противостояние Додона с другими ветвями власти.

Конституционный суд (КС) Молдовы во второй раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона, сообщили накануне СМИ. Поводом для такого решения послужил повторный отказ первого лица государства обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой.

Согласно выводу КС «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей». Суд также разрешил блокировку российских теле- и радиопрограмм в обход воли президента, сообщает «Голос Америки».

Напомним, авторы поправок о борьбе с пропагандой предложили запретить трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Свою инициативу они мотивировали необходимостью защитить информационное пространство страны. Россия конвенцию не ратифицировала.

Ранее КС временно лишал полномочий Игоря Додона в связи с его отказом утвердить список министров, предложенных парламентом, большинство в котором составляют представители прозападных партий. Сам Додон, настроенный на сближение с Россией, 5 января выразил несогласие с обоими решениями КС и заявил, что не подпишет законы, которые, по его мнению, противоречат интересам граждан.

Директор открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль рассматривает последние события в Молдове как естественное продолжение борьбы между промосковскими и проевропейскими силами, существующими в стране. А обострение противостояния, по его мнению, вызвано предстоящими в конце года выборами в парламент.

«Тенденция не нова, - уточнил он в интервью «Голосу Америки». - Перетягивание каната с Востока на Запад, и наоборот, собственно, не прекращалось с момента восстановления независимости. Идет острейшее соперничество между двумя векторами развития – европейским, точнее даже прорумынским, и пророссийским, который уже приводил к вооруженным конфликтам, следы которого видны до сих пор – в частности, в Приднестровье».

Как видится политологу, на сегодня механизмов воздействия на ситуацию у правительства, парламента, конституционного суда в совокупности, безусловно, намного больше, чем у Додона.

«Потому что роль президента в Молдове напоминает роль английской королевы, - констатировал он. – Но если говорить о влиянии на общественное мнение, на электорат в преддверии выборов, то здесь очень показательно желание властей заблокировать российские телеканалы. Это свидетельствует о том, что кремлевская пропаганда влияет на умы определенной части населения Молдовы, которая оказывается в плену информации, навязываемой ей информации».

На взгляд Григория Амнуэля, наблюдаемая тенденция останется и после выборов, независимо от их исхода, поскольку общество Молдовы не консолидировано. Вместе с тем, он считает, что пока еще рано судить, терпит ли Россия очередное поражение на пространстве бывшего Советского Союза.

«Избрание президентом Додона говорит, что возможности Москвы далеко не исчерпаны. Но на сегодня парламент нейтрализовал действия президента, и это, безусловно, проигрыш Кремля. Несомненно, Россия пытается взять реванш, используя все козыри, чтобы оставить Молдову хоть в какой-то степени под своим влиянием. Это очень важно и в свете российско-украинских отношений, потому что иметь в подбрюшье Украины промосковскую Молдову – это одно, и проевропейскую – совсем другое», - резюмировал он.

Вместе с тем директор открытого клуба «Международный диалог» не исключил, что решения КС могут повлечь за собой инспирированные извне массовые волнения.

В свою очередь, профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что американские политологи называют Молдову страной «бесплодного плюрализма», с чем он, в принципе, согласен.

«Суть парадокса заключается в том, что процесс выборов в стране вроде бы отлажен, законы принимаются, но ничего к лучшему кардинально не меняется, - пояснил профессор. - Кругом нищета, коррупция и безработица. Отсюда возникающие периодически многолюдные демонстрации, однако они тоже ни к чему не приводят».

Сейчас, как кажется политологу, в основе конфликта подспудно лежит проблема России.

«Додон довольно откровенно придерживается промосковской позиции, а партии, имеющие большинство в парламенте, исповедуют прямо противоположные взгляды, - продолжил он. - Все это неизбежно высекает искры антагонистических противоречий. К сожалению, как мне видится, борьба этих политических группировок самой стране вряд ли что принесет хорошего».

При этом Юлий Нисневич в противовес мнению некоторых депутатов Госдумы убежден, что никаких массовых волнений в Молдове не будет.

«При всех прочих издержках там нормально функционирует механизм выборов, - подчеркнул он. - Наши депутаты просто не понимают, как этот механизм устроен, и не знают, что такое честные выборы. А данный механизм на самом деле позволяет, если хотите, выпустить пар. Волнения же обычно возникают тогда, когда этот инструмент отсутствует».

В то же время профессор затруднился сказать, попытается ли Москва в ближайшей перспективе как-то переломить ситуацию в свою пользу.

«Похоже, что та острая реакция, продемонстрированная США и европейскими странами в связи с вмешательством России в их выборные процессы, должна все-таки повлиять на подходы российского руководства и сыграть свою роль. Во всяком случае, я на это надеюсь», - заключил он.

Парламентские выборы в Молдове пройдут в конце 2018 года.