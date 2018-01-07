Пульс Земли: Как смена сезонов меняет облик планеты 7.01.2018, 15:51

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Для впечатляющей визуализации были использованы данные спутника.

Смена времен года сулит перемены: снег покрывает материки — и спустя несколько месяцев тает, цветущий планктон окрашивает поверхность водоемов в различные цвета; лесные массивы исчезают в пожарах, а на их месте появляются новые деревья; пустыни в сезон дождей покрываются травой; даже Арктика зеленеет — глобальное потепление делает ее все более пригодной для растений, пишет wildlife.by.

Для визуализации жизни Земли были использованы данные спутника SeaWiFS, работавшего с 1997 по 2010 годы, в сочетании со съемкой, сделанной со спутников «Терра», «Аква» и «Суоми» за минувшие 20 лет.

Специалисты NASA поясняют, что это не просто красочный видеоролик: данные, собранные за 20 лет, дают большой материал для анализа и прогнозов. Это отличная демонстрация того, как различные экосистемы реагируют на перемены погоды.

В частности, фитопланктон является важнейшей частью системы поддержания жизни на Земле. Он не только лежит в основе пищевой цепочки, но и поглощает углекислый газ, преобразуя его в органический углерод. С увеличением температуры Мирового океана меняются области распространения микроводорослей, а также сдвигаются сроки их цветения. На это реагируют морские животные. Кроме того, меняется объем кислорода, поступающий из океана в атмосферу Земли, что в свою очередь играет роль в изменении климата.